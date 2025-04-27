في خطوة مبتكرة تُبرز التزامها بالجودة والإبداع، أعلنت شركة «سبوت آند تانغو Spot & Tango» واحدة من الشركات الرائدة في الولايات المتحدة في مجال تصنيع منتجات العناية بصحة الكلاب، فرصة عمل استثنائية لمتدرب يتولى مهمة شم أنفاس الكلاب لتقييم جودة منتجاتها الغذائية، براتب يصل إلى 25 دولاراً في الساعة.

جاء ذلك وفقاً لمنشور للشركة على موقع «بيلت إن NYC»، حيث تتطلب الوظيفة امتلاك المتقدم أنفاً قادراً على تمييز الروائح بدقة، بما في ذلك رصد أدنى روائح الفم الكريهة لدى الكلاب، وإضافة إلى الراتب المُغري (25 دولاراً في الساعة) سيحصل المتدرب على مكافأة غير تقليدية وهي «قبلات غير محدودة من الجراء» - حسب إعلان الشركة -.

وتتضمن مهمات الوظيفة إجراء اختبارات رائحة الفم في حدائق الكلاب، وتطوير معايير تقييم الروائح، وإجراء تحليل للمنتجات المنافسة، إذ سيُطلب من المتدرب تدوين ملاحظات مفصلة عن الروائح المختلفة لأنفاس الكلاب، مثل رائحة السمك أو القمامة أو الروائح المحايدة.

وأشار الإعلان إلى أن الخبرة السابقة في مجال سلوك الكلاب أو الرعاية البيطرية ستكون ميزة إضافية، لكنها ليست شرطاً أساسياً للتقديم.

وتأسست «سبوت آند تانغو Spot & Tango» في نيويورك عام 2017، وتُركز على تقديم وجبات طازجة ومغذية مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الغذائية للكلاب، وسرعان ما أصبحت علامة تجارية موثوقة بين أصحاب الكلاب بفضل نهجها العلمي في تصميم وجبات مخصصة.

وتعتمد الشركة على مكونات طازجة عالية الجودة، وتتعاون مع أطباء بيطريين وخبراء تغذية لضمان تقديم وجبات متوازنة تعزز صحة الكلاب وطول عمرها. تشمل منتجات الشركة وجبات جاهزة ومجففة ومكملات غذائية، مع خدمة اشتراك مرنة تتيح للعملاء تخصيص الطلبات وفقاً لاحتياجات حيواناتهم الأليفة.