في مفاجأة طبية ناقضت المفهوم الشائع، خلصت دراسة حديثة، إلى أن تقليل شرب السوائل قد يكون أفضل لمرضى قصور القلب، على عكس ما كان يُنصح به سابقاً.وأظهرت نتائج الدراسة التي نُشرت أخيراً، أن الحد من استهلاك السوائل قلل من تكرار دخول المرضى للمستشفيات، وساهم في تحسين جودة حياتهم. وتكمن الفكرة في تقليل الضغط على القلب المتعب، حيث تؤدي السوائل الزائدة إلى تفاقم أعراض احتباس السوائل وضيق التنفس.الباحثون، أوصوا بضرورة التوازن وعدم الإفراط في شرب الماء دون استشارة طبية، مؤكدين أن العلاج لا يمكن تعميمه، بل يجب أن يُخصّص لكل مريض حسب حالته.هذه النتائج تعيد النظر في واحدة من أكثر النصائح الطبية شيوعاً، وتفتح الباب أمام نقاش أوسع حول إستراتيجيات رعاية القلب.