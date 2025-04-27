رغم رواج عمليات التجميل والفيلر، كشفت دراسة حديثة، أن الغالبية من الرجال يفضلون شكل الشفاه الطبيعية على تلك الممتلئة صناعياً.وأظهرت نتائج الاستطلاع، أن الشفاه ذات الحجم المتوسط أو الطبيعي تعتبر أكثر جاذبية من الشفاه المحقونة، إذ تميل الأذواق إلى التناسق والملامح الأصلية غير المتكلفة. الباحثون أشاروا إلى أن التوجهات الجمالية العامة لا تعني بالضرورة قبولاً واسعاً بين الجنسين، وأن الجاذبية الحقيقية ما زالت ترتبط بالبُعد الطبيعي والمظهر غير المبالغ فيه.هذه النتائج تسلط الضوء على أهمية التوازن في معايير الجمال، بعيداً عن تأثير الصيحات المؤقتة.