أظهرت دراسة حديثة، أن الذكاء الاصطناعي يمكنه اكتشاف علامات مبكرة لسرطان البنكرياس قبل ظهور الأعراض بثلاث سنوات؛ إذ قام باحثون من جامعة كوبنهاغن بتدريب نموذج ذكاء اصطناعي على تحليل السجلات الصحية لأكثر من 6 ملايين مريض، وتمكن النموذج من التنبؤ بخطر الإصابة بسرطان البنكرياس بدقة تصل إلى 92%.يُعد سرطان البنكرياس من أكثر أنواع السرطان فتكاً، حيث يُشخص غالباً في مراحل متقدمة، مما يقلل من فرص العلاج الفعّال. يساعد هذا الاكتشاف في تحسين فرص الكشف المبكر، مما يتيح التدخل العلاجي في مراحل مبكرة ويزيد من معدلات النجاة.وأشار الباحثون إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الصحية، يمكن أن يُحدث تحولاً في طرق التشخيص المبكر للأمراض الخطيرة. ومع ذلك، أكدوا ضرورة إجراء المزيد من الدراسات السريرية لتأكيد فعالية هذه التقنية قبل اعتمادها في الممارسات الطبية اليومية.