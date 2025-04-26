في خبر أثار صدمة واسعة، أعلنت عائلة فيرجينيا جيوفري -إحدى أبرز الناجيات من شبكة الاتجار الجنسي التي أدارها الملياردير الأمريكي جيفري إبستين- عن وفاتها منتحرة في مزرعتها ببلدة نيرغابي، غربي أستراليا، يوم (الجمعة) عن عمر 41 عاماً، بعد رحلة من النضال، كانت فيها رمزاً للشجاعة في مواجهة الظلم، لكنها لم تتمكن من تحمل وطأة الإساءات التي عانت منها طوال حياتها.

وبحسب بيان عائلتها، تم العثور على فيرجينيا جيوفري متوفاة في مزرعتها الواقعة في بلدة نيرغابي، على بعد 80 كيلومتراً شمال بيرث، وأكدت العائلة أنها أنهت حياتها بنفسها، مشيرة إلى أن «وطأة الإساءات الجنسية والاتجار التي تحملتها طوال حياتها أصبحت لا تُطاق»، وصفتها عائلتها بـ«المحاربة الشرسة» التي «أضاءت طريق الناجين» مؤكدة أن حبها لأطفالها الثلاثة، كريستيان ونواه وإيميلي، كان الدافع الأكبر لنضالها.

وقبل أسابيع من وفاتها، أثارت جيوفري القلق بمنشورات غامضة على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك إشارة إلى تعرضها لحادث حافلة وتوقعها أن «يتبقى لها أربعة أيام للعيش»، وأثارت هذه المنشورات تكهنات واسعة بعد وفاتها، إذ رفض البعض تصديق أن وفاتها كانت انتحاراً، مشيرين إلى دورها الحساس في قضية إبستين.

وُلدت فيرجينيا روبرتس في كاليفورنيا، ونشأت في فلوريدا، حيث عاشت طفولة مضطربة، وفي سن مبكرة، تعرضت للإساءة الجنسية من صديق للعائلة، ما دفعها للهروب من المنزل والعيش في الشوارع، وفي 1999، التقت بغيسلين ماكسويل، الشريكة السابقة لإبستين، التي جندتها لتصبح إحدى ضحاياه، وبين 1999 و2002، تعرضت جيوفري للاستغلال الجنسي من قبل إبستين وأُجبرت على تقديم خدمات جنسية لشخصيات بارزة، من بينهم الأمير أندرو.

وفي 2010، خرجت جيوفري علناً بقصتها، لتصبح واحدة من أوائل من طالبوا بمحاسبة إبستين، وساهمت شهادتها في إدانة ماكسويل عام 2021، وحققت تسوية مالية مع الأمير أندرو عام 2022، تضمنت تبرعاً كبيراً لمؤسستها الخيرية «SOAR» التي تدعم الناجين من الاتجار الجنسي.

وكان الملياردير الأمريكي جيفري إبستين قد أدار شبكة اتجار جنسي معقدة استهدفت فتيات قاصرات، بعضهن في سن 14 عاماً، بين التسعينات وأوائل الألفين، بمساعدة غيسلين ماكسويل، استدرج إبستين الفتيات الضعيفات، غالباً من خلفيات فقيرة، تحت ذريعة تقديم وظائف مثل التدليك، قبل استغلالهن جنسياً وإجبارهن على خدمة شبكة من الأثرياء والنافذين.

وفي 2008، توصل إبستين إلى صفقة سرية مع السلطات الأمريكية لتجنب الملاحقة الفيدرالية، لكن الضغط العام، الذي قادته جيوفري وناجيات أخريات، أدى إلى اعتقاله عام 2019 بتهم الاتجار الجنسي، لكنه انتحر في زنزانته قبل المحاكمة، ما أحبط آمال الضحايا في تحقيق العدالة الكاملة، ماكسويل، من جانبها، حُكم عليها بالسجن 20 عاماً عام 2022.