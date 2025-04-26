وسط الإقبال المتزايد على دواء «أوزمبيك» الذي يُنظر إليه كوسيلة سريعة وسحرية لإنقاص الوزن، بدأت تظهر مؤخراً تقارير طبية تسلط الضوء على آثاره الجانبية المثيرة للقلق، ما فتح باب النقاش مجدداً حول التوازن بين فعاليته في التخسيس ومخاطره الصحية المحتملة.

صحيفة «ديلي ميل» البريطانية نشرت تقريراً كشفت فيه عن تأثير جانبي جديد للدواء يُعرف باسم «قدم أوزمبيك».

وبحسب الصحيفة، فإن العقار المستخدم بكثرة لإنقاص الوزن يؤدي إلى ترهل واضح في جلد القدمين.

ونقلت الصحيفة عن أطباء تأكيدهم أنهم لاحظوا أن استخدام «أوزمبيك» يؤدي إلى فقدان كبير في الدهون واحتباس للسوائل، ما يؤثر بدوره على مناطق مثل ظهر القدمين التي تحتوي على طبقة دهنية رقيقة تحت الجلد.

ويرى الأطباء أن حالة «قدم أوزمبيك» تعود إلى طبيعة الجلد الرقيق أعلى القدم، وقلة الدهون في تلك المنطقة، ما يؤدي عند تناول الدواء إلى بروز التجاعيد والعروق بشكل لافت.