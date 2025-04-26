أصدرت نقابة المهن الموسيقية في مصر برئاسة الفنان المصري مصطفى كامل، قرارًا بإيقاف مؤدي المهرجانات محمد مصطفى، الشهير بـ«حمو بيكا»، عن الغناء وعدم منحه تصريحًا للعمل واستدعائه للتحقيق.

جاء ذلك بعد انتشار فيديو متداول أثار استياء نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل وأعضاء مجلس الإدارة، ويظهر الفيديو بيكا وهو يؤدي أغنية خلال إحدى الحفلات، تتضمن كلمات اعتبرها البعض مسيئة وغير لائقة بمؤسسات الدولة.

وعقد النقيب العام مصطفى كامل اجتماعًا طارئًا مع وكلاء النقابة، حلمي عبدالباقي وكيل أول النقابة، والدكتور محمد عبدالله الوكيل الثاني، لاتخاذ الإجراءات اللازمة في الواقعة.

‏وأوضح المتحدث باسم النقابة الدكتور محمد عبدالله، في بيان رسمي، أن النقابة ستظل داعمة لأعضائها وحاملي التصاريح الملتزمين بالقوانين وأخلاقيات المهنة، لكنها ستتصدى بحزم لكل من تسول له نفسه التطاول بمس الثوابت المجتمعية أو التجاوز في حق مؤسسات الدولة.

وأضاف البيان: «بناء على ما سبق فقد تقرر ما يلي: إخطار الشؤون القانونية للنقابة باستدعاء المذكور للتحقيق العاجل، كما تم إيقاف العمل بالتصريح الممنوح له لحين انتهاء التحقيق».

وشددت النقابة في البيان على أن احترام القوانين والثوابت المجتمعية جزء أساسي من مسؤوليتها تجاه الوطن وأعضائها، وأنها لن تتهاون مع أي إساءة أو تجاوز يمس هذه القيم.

وتعود أزمة حمو بيكا خلال الساعات الماضية بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر غناء مؤدي المهرجانات حمو بيكا في حفل يتغنى ببعض الكلمات التى اعتبرها البعض مسيئة لمؤسسات الدولة ولا تليق.