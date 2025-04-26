شهد مطار القاهرة الدولي صباح اليوم (السبت) حادثة تصادم على أرضية المهبط، حيث اصطدم أتوبيس يقل ركاب رحلة تابعة لشركة مصر للطيران، متجهة إلى أربيل بالعراق، بأحد أعمدة الإنارة، وأسفرت الحادثة عن إصابة 36 مسافرا معظمهم يحملون الجنسية الكندية، والسائق بإصابات طفيفة، وفقاً لتصريحات رسمية من مصر للطيران.

ووفقاً للبيان الصادر عن الشركة، وقعت الحادثة في الساعات الأولى من الصباح، وتم على الفور نقل المصابين إلى مستشفى مصر للطيران لتلقي الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وقد زار رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران الطيار أحمد عادل المستشفى للاطمئنان على حالة المصابين، مؤكداً أن الإصابات محدودة ولا تشكل خطراً على حياتهم، وأقلعت الرحلة المتجهة إلى أربيل بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة باقي الركاب.

ولم تؤثر الواقعة على حركة الملاحة الجوية في المطار، حيث أكدت إدارة مطار القاهرة الدولي استمرار العمليات بشكل طبيعي، وتجري الجهات المختصة تحقيقات للكشف عن أسباب الحادثة، مع التركيز على عوامل مثل حالة الأتوبيس، تصرفات السائق، والظروف المحيطة بالحادثة.