أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) وقوع انفجار هائل وحريق في ميناء بمحافظة هرمزغان الإيرانية، على بُعد أكثر من ألف كيلومتر جنوب طهران.

ووفق وسائل إعلام إيرانية فإن الانفجار، الذي وقع في ميناء رجائي، تسبب في تحطم زجاج المباني في محيط امتد إلى كيلومترات عدة. ونقلت وكالة سبوتنيك عن التلفزيون الإيراني أن الانفجار ناجم عن حريق في مخزن للمواد القابلة للاشتعال في جمارك مدينة بندر عباس.

ووفق التلفزيون الإيراني، فقد أصيب 281 شخصاً جراء الانفجار.

وتعد مدينة بندر عباس من أهم المراكز التجارية والبحرية في إيران، حيث يشكل ميناء الشهيد رجائي أكبر ميناء للحاويات في البلاد.