أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية في الكويت اليوم (الجمعة) تقليص الوقت ما بين الإقامة والصلاة في المساجد، التزاماً بترشيد الكهرباء في البلاد.

وفي التفاصيل، أكدت «الشؤون الإسلامية» التزامها التام مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بترشيد الكهرباء، وذلك بتقليص الوقت ما بين الأذان والإقامة لجميع الصلوات في المساجد إلى مدة لا تتجاوز 10 دقائق.

جاء ذلك في بيان للوزارة بشأن تعميمها على الأئمة والمؤذنين الصادر أخيرا من الوكيل المساعد لقطاع المساجد بدر العتيبي بتقليص وقت الإقامة.

وبينت الوزارة أن ذلك يأتي بسبب ما تمر به البلاد حاليا من زيادة الأحمال الكهربائية في مختلف المناطق، إضافة لوجود عدد من المحطات تحت الصيانة، ما يستوجب من الجميع العمل على ترشيد الكهرباء، مؤكدة استجابتها وتعاونها التام مع خطة وزارة الكهرباء بهذا الشأن.