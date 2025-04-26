تحطمت طائرة صغيرة تابعة للشرطة التايلندية في البحر بالقرب من بلدة ساحلية شهيرة، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها الستة، بحسب مسؤولين.

وقال المتحدث باسم الشرطة الملكية التايلندية أرتشايون كرايثونج إن الطائرة كانت تقوم بطلعة تجريبية للتحضير للتدريب على المظلات في منطقة هوا هين قبل أن تتحطم نحو الساعة الثامنة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي (01:00 بتوقيت غرينتش).

ولم يفصح المسؤولون حتى الآن عن طراز الطائرة، لكن يبدو أن الصور من مكان الحادثة تظهر طائرة من طراز فايكنج دي إتش سي-6 توين أوتر.

وقالت إدارة العلاقات العامة في مقاطعة براتشواب كيري خان إن الطائرة تحطمت بالقرب من مطار هوا هين.

وتُظهر الصور أن الطائرة سقطت في البحر على بعد نحو 100 متر من الشاطئ. وبدا جسم الطائرة مشطوراً إلى نصفين.

وقال أرتشايون إن جميع الأشخاص الستة الذين كانوا على متن الطائرة هم ضباط شرطة، مضيفاً أن خمسة منهم لاقوا حتفهم في مكان الحادثة وتوفي واحد منهم في وقت لاحق في المستشفى.

ولم يعرف حتى الآن سبب التحطم. وقال أرتشايون إن المسؤولين يجمعون الأدلة بما في ذلك بيانات من الصندوق الأسود للطائرة.