أثارت مضيفة طيران على متن خطوط شركة «يونايتد إيرلاينز» الأمريكية غضب الركاب بعدما أساءت معاملة امرأة مسنة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وبسبب طلب بسيط.

وطلبت المرأة مساعدة المضيفة في وضع حقائبها في الخزانة العلوية، لصعوبة حركتها ووزن الأمتعة، لكن المضيفة رفضت بحجة أنه يخالف قواعد الأمان في الشركة وقد يعرضها لإصابة وفق قولها. ووسط ذهول الجميع، واستياء الركاب من طريقة التعامل مع مسنة قالت إنها من عملاء شركة الطيران على مدى فترة طويلة، ظن الجميع بأن القصة انتهت، فقد تطوعت سيدتان لمساعدة المسنة في وضع الحقائب عالياً.

ولكن بعد دقائق، أعلن قائد الطائرة تأخر إقلاع الرحلة بسبب شكوى تقدمت بها المضيفة لرجال الأمن في المطار، بحجة أن السيدة تعاملت معها بطريقة متعالية، وسط دهشة الجميع، الذين نفوا الأمر خلال الحدث، وعلى منصات وسائل التواصل خاصتهم بعد انتشار الحادثة.