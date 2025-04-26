قتلت الشرطة الكندية رجلاً (30 عاماً) خارج مطار بيرسون في تورنتو (الخميس)، فيما تم وصفه بأنه حادثة منعزلة لا تشكل أي تهديد آخر للسلامة العامة.

وقال مراقب الشرطة في أونتاريو إن رجال شرطة منطقة بيل كانوا يحققون بشأن «رجل في محنة» في سيارة رياضية متعددة الاستخدامات في صالة المغادرات في المبنى رقم 1 قبل الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي.

وأوضحت وحدة التحقيقات الخاصة أن «رجال الشرطة حددوا مكان الرجل، وتشير معلومات أولية إلى أنه أخرج سلاحا ناريا». وأضافت أن 3 من رجال شرطة منطقة بيل أطلقوا النار على الرجل.

وفي أعقاب إطلاق النار، شوهد شريطٌ لاصقٌ للشرطة وعلاماتٌ تشير إلى وجود أدلة قرب سيارة رياضية سوداء، صندوقها مفتوح. وبدا أن غطاءً أصفر اللون يغطي جثةً على الرصيف.

ولم يكن هناك أي تهديد معروف للجمهور ولم يصب أي من رجال الشرطة بأذى، حسبما قالت وحدة التحقيقات الخاصة التي تحقق في جميع حوادث إطلاق النار التي ترتكبها الشرطة في الإقليم.

وكانت الشرطة قد وصفت إطلاق النار سابقا بأنها حادثة فردية. ولم ترد أي تقارير عن إصابات أخرى.

وفي تحذير للمسافرين على موقعه الإلكتروني، ذكر مطار بيرسون أن الرحلات الجوية استمرت في العمل بشكل طبيعي رغم استمرار التحقيق. وأضاف أن المطار يُعيد توجيه المسافرين للدخول والخروج من صالة الوصول.