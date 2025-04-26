أعلنت الحكومة السورية تعليق أول رحلة مجدولة لشركة الطيران التركية منخفضة التكلفة «AJet» إلى دمشق، التي كانت مقررة في 21 أبريل الجاري، وذلك في خطوة وصفت بأنها رد على عدم السماح لشركات الطيران السورية بالتحليق في الأجواء التركية.

ونقل موقع «تلفزيون سورية» عن مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للطيران المدني السوري ألغت الرحلة المذكورة، إضافة إلى كافة الرحلات المستقبلية للشركة التركية، موضحة أن القرار يأتي في إطار مطالب دمشق بـ«المعاملة بالمثل» في قطاع الطيران.

وأوضحت المصادر أن سورية اشترطت فتح المجال الجوي التركي أمام شركات الطيران السورية، سواء الحكومية أو الخاصة، كشرط مسبق لاستئناف الرحلات التركية المنتظمة إلى دمشق.

ويأتي هذا التطور رغم استمرار الخطوط الجوية التركية في تسيير 7 رحلات أسبوعياً إلى العاصمة السورية، في حين تُمنع شركات الطيران السورية من العمل على الخطوط الجوية نحو تركيا.