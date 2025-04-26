شهدت مدينة برمنغهام البريطانية حالة من الذعر بين السكّان بعد رصد فئران ضخمة «بحجم كلاب داشهند» تتجول في الشوارع، مستفيدةً من تكدّس القمامة جراء إضراب عمال النظافة المستمر منذ 7 أسابيع.

وبحسب «ذا إندبندنت» البريطانية، تحوّلت شوارع المدينة إلى مكبّات نفايات منذ 11 مارس الماضي، في ظل خلاف بين الجهات المعنية حول الأجور وأمان الوظائف، ما أدى إلى تراكم أكوام القمامة وانتشار روائح كريهة جذبت القوارض.

وأعرب سكان محليون عن مخاوفهم من تفشي أمراض تنقلها الجرذان، خصوصاً في ظل تحذيرات رسمية من خطر هذه الأمراض على الفئات الأكثر ضعفاً مثل كبار السن والرضع وذوي الإعاقة.

وقال وزير حكومة الظل لشؤون دوقة لانكستر أليكس بورغارت أمام البرلمان: «الجرذان بحجم الكلاب تُرعب السكان»، مشيراً إلى تقارير تؤكد تحذيرات مجلس المدينة من موجة أمراض محتملة.

في المقابل، أكدت الحكومة أن عمليات جمع القمامة مستمرة، وأن التوصل إلى اتفاق مع المجلس بات «في متناول اليد»، لاسيما بعد بدء تدخل وسطاء في المفاوضات.