حقق أطباء مستشفيات طب قصر العيني بجامعة القاهرة في مصر إنجازاً طبياً نادراً، بنجاحهم في استئصال جهاز منظم لضربات القلب باستخدام تقنيات متقدمة دون الحاجة إلى جراحة مفتوحة، في حالة وصفت بأنها استثنائية نظراً لتعقيدها.

وأعلن رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، عن تحقيق كلية طب قصر العيني الإنجاز الطبي، باستئصال جهاز منظم ضربات قلب وكابلات مصابة بالتهاب بكتيري، ومصحوبة بتجلط بحجم 4 سم داخل الأذين الأيمن بالقلب infected large vegetation on 3 old pacemaker leads، لمريضة تبلغ من العمر 23 عاماً من خلال استخدام جهاز الايكمو في غرفة العمليات الهجينة دون اللجوء إلى التدخل الجراحي.

وأُجريت العملية بقسم القلب في مستشفى قصر العيني، تحت إشراف فريق طبي متخصص بقيادة استشاريي أمراض القلب والقسطرة القلبية. واستُخدمت تقنية القسطرة التداخلية لإزالة الجهاز والأسلاك المرتبطة به بدقة عالية، مما قلل من المخاطر المرتبطة بالجراحة التقليدية.

وكانت الحالة معقدة بسبب وجود التهابات أو مضاعفات مرتبطة بالجهاز، مما استلزم تدخلاً دقيقاً لتجنب إصابة الأنسجة القلبية. ويُعد استئصال جهاز منظم ضربات القلب دون جراحة مفتوحة إجراءً نادراً عالمياً، حيث تتطلب هذه العمليات عادةً تدخلاً جراحياً ينطوي على مخاطر مثل العدوى أو النزيف. وأشار الفريق الطبي إلى أن هذا الإنجاز يُسهم في تقليل فترة الاستشفاء وتحسين جودة حياة المريض.