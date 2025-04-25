فُجع الوسط الرقمي في مصر بوفاة صانع المحتوى والبلوجر الشاب شريف نصار، المعروف باسم محمد إبراهيم حفني (محمد نصار)، إثر إصابته بسكتة قلبية مفاجئة.

خبر وفاة البلوجر المصري الذي أعلنه زوج شقيقته عبر منصات التواصل الاجتماعي، أثار موجة واسعة من الحزن والتفاعل، وسط تساؤلات حول ظروف الوفاة وتأثير حملات التنمر التي تعرض لها أخيرًا بسبب فيديوهاته الشعرية على تطبيق «تيك توك». ووفقًا لزوج شقيقة الراحل، معتز الديب، توفي شريف نصار فجأة دون سابق إنذار، حيث لم تُكشف تفاصيل طبية دقيقة عن الحالة التي أدت إلى السكتة القلبية. أصدقاء مقربون من «نصار» أكدوا أن الوفاة نجمت عن سكتة قلبية، مشيرين إلى أنها قد تكون مرتبطة بالضغط النفسي الناتج عن موجة السخرية والتنمر التي طالت فيديوهاته الأخيرة.



اشتهر «نصار»، الملقب بـ«عريس الصالونات»، بإلقاء الشعر بأسلوب درامي مميز، مما جذب آلاف المتابعين في فترة قصيرة، لكنه تعرض لحملات تنمر بسبب طريقته التعبيرية. وأثار خبر الوفاة تفاعلاً كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث نعى رواد المنصات الراحل بدعوات بالرحمة والمغفرة. وكتب زوج شقيقته على فيسبوك: «توفي إلى رحمة الله شقيق زوجتي وصديقي محمد نصار، لله الأمر من قبل ومن بعد». كما نعاه الفنان شادي شامل بكلمات مؤثرة، مشيرًا إلى أن مصر كلها سخرت منه، داعيًا إلى وقف التنمر الذي قد يدمر حياة الأفراد.



واشتهر شريف نصار، بمحتواه الفريد على تطبيق تيك توك، حيث كان يقدم فيديوهات شعرية بأسلوب مسرحي، مستخدمًا تعبيرات وإلقاءً دراميًا جذب انتباه الجمهور. ورغم الشهرة السريعة التي حققها، واجه موجة من التعليقات السلبية التي ركزت على أسلوبه، مما جعله هدفًا للسخرية.