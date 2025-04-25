أشرف ملك المغرب محمد السادس (الخميس) على إطلاق خط السكك الحديدية فائق السرعة LGV القنيطرة - مراكش، على طول ناهز 430 كيلومترا.

ويستهدف هذا المشروع تحسين العرض السككي الوطني في المغرب، ويندرج في إطار التوجهات الاستراتيجية للمغرب، بقيادة العاهل المغربي، في مجال التنمية المستدامة، لاسيما تعزيز حلول التنقل الجماعي منخفضة الكربون.

ويختصر المشروع المدة الزمنية بين طنجة والرباط إلى ساعة واحدة، وساعة و40 دقيقة بين طنجة والدار البيضاء، وساعتين و40 دقيقة بين طنجة ومراكش، ما يوفر ساعتين من الوقت، وفقاً لبيان السفارة المغربية بالقاهرة.

وسيمكن المشروع كذلك من ربط مدينة الرباط بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء في 35 دقيقة.