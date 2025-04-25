في بارقة أمل لجيل الشباب والمراهقين العالقين في فخ السجائر الإلكترونية، كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من مستشفى ماساتشوستس العام ومستشفى بريغهام والنساء في بوسطن نتائج واعدة حول دواء معتمد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية يُمكن أن يكون فعّالاً في مساعدة هذه الفئة العمرية على الإقلاع عن التدخين الإلكتروني، ويُظهر إمكانية جديدة في مواجهة التحدي المتزايد لإدمان السجائر الإلكترونية بين الشباب.

وأجريت الدراسة على مجموعة من المراهقين والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و24 عاما، وهي الفئة الأكثر عرضة لاستخدام السجائر الإلكترونية، وركز الباحثون على تقييم فعالية دواء «فارينيكلين» عند استخدامه مع جلسات استشارية سلوكية أسبوعية، وكشفت النتائج أن المشاركين الذين تناولوا الدواء مرتين يوميا مع الدعم السلوكي حققوا معدلات إقلاع أعلى بكثير مقارنةً بالمجموعة التي تلقت علاجا وهميا.

وأفادت الدراسة بأن نحو 50% من المشاركين الذين استخدموا فارينيكلين تمكنوا من الإقلاع عن التدخين الإلكتروني خلال 12 أسبوعا، مقارنة بـ20% فقط في المجموعة الضابطة التي استخدمت العلاج الوهمي. ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن 9 من كل 10 مدخنين يبدأون التدخين قبل سن 18 عاما، ما يبرز الحاجة الملحة لتدخلات فعّالة للشباب. وتُشير البيانات إلى أن 15 ألف نكهة للسجائر الإلكترونية، مثل الحلوى والعلكة، تُستخدم لجذب المراهقين، ما يزيد من مخاطر الإدمان.

الفوائد الصحية: أظهرت الدراسات أن الإقلاع عن التدخين الإلكتروني يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والرئة بنسبة تصل إلى 30% خلال عام واحد.

آلية عمل الدواء

ووفق الدراسة يعمل الدواء عن طريق تحفيز مستقبلات النيكوتين في الدماغ (ألفا 4 – بيتا 2)، ما يقلل من الرغبة الشديدة في التدخين ويخفف أعراض الانسحاب، كما يمنع النيكوتين من الارتباط بهذه المستقبلات، ما يقلل من التأثير الممتع للتدخين الإلكتروني إذا عاد المستخدم للتدخين أثناء العلاج.

وعلى الرغم من النتائج الواعدة، أكد الباحثون على ضرورة استخدام الدواء تحت إشراف طبي، خصوصا بين المراهقين، بسبب المخاوف من الآثار الجانبية مثل الغثيان، الصداع، والأحلام غير الطبيعية، كما حذر الباحثون من مخاطر نفسية محتملة، مثل الاكتئاب أو الأفكار الانتحارية، التي تتطلب مراقبة دقيقة. ولم تُجرَ دراسات كافية على المراهقين دون 18 عاما، ما يجعل الاستخدام في هذه الفئة العمرية يتطلب حذراً إضافياً.

تأتي هذه الدراسة في وقت حرج، حيث أصبح التدخين الإلكتروني وباءً عالمياً بين الشباب. وتُشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى أن منتجات التبغ، بما في ذلك السجائر الإلكترونية، تتسبب في وفاة 8 ملايين شخص سنوياً، مع استهداف الشباب من خلال استراتيجيات تسويقية بقيمة 9 مليارات دولار. وتوفر هذه الدراسة أملاً جديداً في مكافحة هذه الأزمة من خلال نهج علاجي مدعوم علمياً.