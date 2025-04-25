احتجزت السلطات الأمريكية امرأة من غواتيمالا وطفليها المولودين في الولايات المتحدة نحو أسبوع من جانب مسؤولي الجمارك في ديترويت، بعد استخدامها تطبيقا هاتفيا لاتجاهات السير للبحث عن أقرب متجر من سلسلة «كوستكو»، لكن التطبيق بدلا من ذلك أرشدها إلى جسر دولي يربط المدينة بكندا، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ووفقاً لروبي روبنسون، كبير المحامين الإداريين في مركز حقوق المهاجرين في ميشيغان، فإن المرأة تواجه حاليا إجراءات ترحيل في يونيو أمام محكمة الهجرة.

ودعا روبي روبنسون، والنائبة الأمريكية رشيدة طليب، والاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في ميشيغان، اليوم (الخميس)، إلى مزيد من المساءلة والشفافية من جانب هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية بشأن عمليات الاحتجاز على الحدود الشمالية للبلاد مع كندا.

وقالت رشيدة طليب: «لا ينبغي لجيراننا وعائلاتنا أن يختفوا لمجرد أنهم أخذوا منعطفاً خاطئاً».