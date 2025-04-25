أطلقت "إنستغرام" تطبيق Edits لإنشاء الفيديوهات، الذي يُقدّم ميزاتٍ مشابهة لتلك المتاحة من شركة «بايت دانس»، الشركة الأم لـ«تيك توك».

وتشمل الميزات استبدال الخلفيات، والترجمات التلقائية، وأدوات الذكاء الاصطناعي التي تُتيح تحويل الصور إلى فيديوهات.

ومع غموض مستقبل تيك توك، يمكن اعتبار إطلاق إنستغرام تطبيق Edits خطوةً نحو ترسيخ مكانته في العصر الجديد لإنشاء الفيديوهات القصيرة.

يُتيح التطبيق الجديد للمبدعين تنظيم أفكار مشاريعهم، وتصوير وتحرير الفيديوهات، والوصول إلى رؤى ثاقبة حول المحتوى.

تشمل الميزات استبدال الخلفيات، والترجمة التلقائية، وأدوات الذكاء الاصطناعي التي يمكنها تحويل الصور إلى فيديوهات.

وحول التطبيق، قالت إنستغرام: «هناك الكثير مما يحدث في العالم حالياً، لكن بغض النظر عمّا يحدث، تستمر المنصة في ابتكار أكثر الأدوات الإبداعية جاذبيةً لمن يصنعون الفيديوهات، ليس فقط لإنستغرام، بل للمنصات الأخرى أيضاً».

وبحسب الخبراء، يبدو أن Edits هو رد «ميتا» على تطبيق CapCut، الشقيق لتيك توك والمملوك أيضا للشركة الأم الصينية «بايت دانس»، والذي يُتيح للمستخدمين إنشاء وتحرير الفيديوهات على هواتفهم أو أجهزة الكمبيوتر.

ويمكن اعتبار خطوة إنستغرام لإطلاق Edits تقدماً نحو عصر جديد من إنشاء مقاطع الفيديو القصيرة.

يُذكر أنه في وقت سابق من هذا الشهر، مدّد الرئيس دونالد ترمب للمرة الثانية الموعد النهائي لشركة «بايت دانس» لسحب استثماراتها وبيع تطبيق تيك توك.