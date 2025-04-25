كشفت دراسة حديثة أن مجرد التفكير في الجوع يمكن أن يؤثر على جهاز المناعة بشكل ملموس. الباحثون وجدوا أن استشعار الجوع يكفي لتقليل أعداد خلايا مناعية رئيسية في الدم، حتى دون تغيير في الحالة الغذائية. هذا التفاعل تقوده خلايا دماغية متخصصة تُعرف باسم AgRP وPOMC، وهي المسؤولة عن تنظيم مشاعر الجوع والشبع.في تجربة على فئران، أدى تنشيط شعور الجوع بشكل اصطناعي إلى انخفاض كبير في الخلايا الوحيدة؛ التي تلعب دوراً محورياً في مقاومة الالتهابات. والأكثر إثارة أن هذه التأثيرات انعكست دون تناول طعام، فقط بمجرد تغيير الإدراك الداخلي للشبع.وتوضح الدراسة كيف يتواصل الدماغ مع الكبد عبر الجهاز العصبي الودي لتقليل إفراز مواد جاذبة للخلايا المناعية، مدعوماً بهرمون التوتر (الكورتيكوستيرون). ويُعتقد أن هذه الآلية تطورت لمساعدة الجسم على التكيف مع فترات نقص الغذاء، لكنها قد تفسر الالتهابات المرتبطة باضطرابات الأكل والسمنة.هذا الاكتشاف قد يفتح الباب أمام علاجات ثورية تستهدف الدماغ لعلاج أمراض مناعية وميتابولية، ويعيد التأكيد على الترابط العميق بين ما نشعر به وما يحدث داخل أجسامنا.