أعلنت لجنة حماية المعلومات الشخصية (PIPC) في كوريا الجنوبية، أن شركة الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة DeepSeek قامت بنقل بيانات مستخدمين وأوامر (prompts) دون الحصول على موافقة مسبقة، وذلك خلال الفترة التي كان تطبيقها متاحًا للتنزيل في متاجر التطبيقات المحلية.

ويأتي هذا الإعلان بعد تحقيق مكثف أجرته الهيئة، مما يعزز المخاوف العالمية بشأن ممارسات الخصوصية للشركات التكنولوجية الصينية.

بدأت لجنة حماية المعلومات الشخصية تحقيقاتها في يناير 2025، بعد الانتشار السريع لتطبيق DeepSeek في كوريا الجنوبية، حيث اجتذب أكثر من 1.2 مليون مستخدم خلال أسبوع واحد فقط في أواخر يناير.

وكشفت التحقيقات أن DeepSeek نقلت بيانات المستخدمين الكوريين إلى شركة ByteDance، الشركة الأم لتطبيق TikTok، دون الامتثال لقوانين حماية البيانات المحلية.

كما اكتشفت الهيئة أن التطبيق كان يفتقر إلى الشفافية في سياسات الخصوصية، ولم يوفر تفاصيل كافية حول كيفية جمع البيانات ومشاركتها مع أطراف ثالثة.

وأشارت الهيئة إلى أن DeepSeek شاركت بيانات تشمل سلوكيات المستخدمين وبيانات وصفية للأجهزة مع خوادم مرتبطة بكيانات مملوكة للدولة الصينية، مما أثار مخاوف بشأن الأمن القومي والخصوصية.

وقالت اللجنة في بيان رسمي: «تم نقل معلومات المستخدمين دون إذن، وهو ما يشكل انتهاكًا واضحًا لقوانين حماية البيانات الكورية الجنوبية».

وفي 15 فبراير الماضي، أمرت لجنة حماية المعلومات الشخصية بإزالة تطبيق DeepSeek من متاجر التطبيقات المحلية، بما في ذلك Apple App Store وGoogle Play، وذلك بعد اكتشاف حركة مرور بيانات غير مصرح بها.

كما حظرت الهيئة استخدام التطبيق على الأجهزة الحكومية والعسكرية، وحثت المستخدمين الحاليين على تجنب إدخال معلومات شخصية أو حذف التطبيق من أجهزتهم.

وأكدت اللجنة أن التطبيق لن يُسمح له بالعودة إلى السوق إلا بعد إجراء تحسينات جوهرية لضمان الامتثال للقوانين المحلية.

ورغم الحظر، لا يزال بإمكان المستخدمين الذين قاموا بتنزيل التطبيق مسبقًا استخدامه، كما يمكن الوصول إلى خدمات DeepSeek عبر متصفح الويب.

ومع ذلك، أوصت الهيئة بتوخي الحذر الشديد عند استخدام الخدمة.

من جانبها، أقرت DeepSeek بأوجه القصور في الامتثال لقوانين حماية البيانات الكورية، وأعلنت أنها عينت ممثلين قانونيين في كوريا الجنوبية للتعاون مع السلطات.

وفي بيان سابق على منصة WeChat، نفت الشركة وجود ثغرات أمنية، مدعية أن بعض الاتهامات تأتي من حسابات مزيفة «تنشر»معلومات كاذبة.

ولم ترد DeepSeek على طلبات التعليق الأخيرة من وكالة رويترز بشأن التحقيق الأخير.

وأثارت هذه القضية جدلًا واسعًا حول الشركات التكنولوجية الصينية، خصوصا بعد اتهامات مماثلة وجهت لتطبيق TikTok.

وفي هذا السياق، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غو جيكون، أن تطلب بكين من الشركات جمع بيانات بطرق غير قانونية، معتبرًا الحظر الكوري غير مبرر.

وتُعد DeepSeek واحدة من أبرز الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث أطلقت نموذج R1 في يناير 2025، والذي ينافس تطبيقات مثل ChatGPT بتكلفة أقل، وقد حقق التطبيق شعبية كبيرة عالميًا، لكن هذه الاتهامات قد تؤثر على سمعته وتوسعه في الأسواق الدولية.

كما أدى الحظر إلى انخفاض طفيف في أسهم الشركات التكنولوجية المرتبطة بـ DeepSeek في بورصات آسيا.