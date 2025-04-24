أصدرت محكمة جنايات نجع حمادي بمحافظة قنا، جنوب مصر، حكماً بإعدام 6 متهمين، من بينهم 5 أشقاء، بعد إدانتهم بقتل 4 أشخاص والشروع في قتل شخص آخر، على خلفية نزاع حول ملكية محجر في قرية أبو دياب غرب بمركز دشنا.

وقد أثارت القضية صدمة واسعة في صعيد مصر بسبب طبيعتها الدموية وتورط أفراد من عائلة واحدة.

تعود أحداث القضية إلى يوم 4 يونيو 2023، حين اندلعت مواجهة عنيفة بين عائلتين في قرية أبو دياب غرب، بسبب خلافات متراكمة حول ملكية محجر.

ووفقاً لتحقيقات النيابة العامة، قام المتهم (ع.أ) وأبناؤه (يوسف، شاهين، محمد، البدري، وسعيد)، إضافة إلى «نشأت.ب.ب»، بالهجوم على المجني عليهم: «حسني.هـ.ح»، «علي.ف.أ»، «مصطفى.م.غ»، و«أبو العزايم»، ما أدى إلى مقتلهم.

كما حاولوا قتل شخص آخر يُدعى «سعيد»، لكنه نجا من الحادثة.

وألقت الشرطة القبض على المتهمين ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في القتل، إلى جانب حيازة أسلحة نارية وذخائر.

وبعد التحقيقات، تمت إحالة القضية، التي حملت رقم 8893 لسنة 2023 جنح دشنا والمقيدة برقم 2093 لسنة 2023 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات.

وفي جلسة عقدت الأربعاء 19 فبراير 2025، أصدرت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار علي محمد أبوكريشة، حكماً بإعدام المتهمين الستة (5 أشقاء وآخر) إضافة إلى تبرئة والد الأشقاء الخمسة.

وقررت المحكمة إحالة أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن تنفيذ حكم الإعدام، وهي خطوة إجرائية مطلوبة في القضايا التي تستوجب عقوبة الإعدام في مصر.

وحددت المحكمة جلسة في 23 أبريل 2025 للنطق بالحكم النهائي.