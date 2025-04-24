سجلت الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير ارتفاعاً بنسبة 14.3% مقارنة بشهر فبراير 2025، في حين ارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية باستثناء إعادة التصدير بنسبة 0.7%، فيما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 45.9% في الفترة نفسها.

وقد انخفضت الصادرات السلعية في شهر فبراير 2025 بنسبة 2.6% عن شهر فبراير 2024، وذلك نتيجة انخفاض الصادرات البترولية بنسبة 7.9%، كما انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 76.3% في شهر فبراير 2024 إلى 72.1% في شهر فبراير 2025.

وعلى صعيد الواردات، انخفضت في شهر فبراير 2025 بنسبة 5.6%، وبالنظر للميزان التجاري السلعي ارتفع الفائض بنسبة 4.0% عن شهر فبراير 2024.

وطبقاً للتقرير، ارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية (بما في ذلك إعادة التصدير) إلى الواردات إلى 41.3% في فبراير 2025، مقابل 34.1% خلال الشهر ذاته من العام الماضي؛ وذلك نتيجةً لارتفاع الصادرات غير البترولية وانخفاض الواردات على النحو المذكور سلفاً.

وتصدرت منتجات الصناعات الكيماوية قائمة صادرات السلع غير البترولية باستحواذها على 20.3% من إجمالي تلك الصادرات، لكنها انخفضت عن شهر فبراير 2024 بنسبة 3.6%، تلتها «اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما» بنسبة 20%، لكنها انخفضت أيضاً بنسبة 1.7% مقارنةً بفبراير من العام الماضي.

في المقابل جاءت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية في صدارة السلع المستوردة بنسبة 23.5%، وانخفضت بنسبة 0.7% عن شهر فبراير 2024، ثم معدات النقل وأجزاؤها، التي تشكل 15.4% من إجمالي الواردات، حيث ارتفعت بنسبة 24.3% مقارنةً بشهر فبراير من العام الماضي.

يذكر أن حجم التجارة الدولية خلال فبراير الماضي سجل 156.9 مليار ريال، حيث بلغ إجمالي صادرات المملكة 93.7 مليار ريال، وإجمالي الواردات 63.2 مليار ريال، في حين بلغ فائض الميزان التجاري 30.5 مليار ريال.