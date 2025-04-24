الشاي ليس مجرد مشروب، بل تجربة كاملة تبدأ باللون قبل الطعم، فالأسود يرمز للقوة واليقظة، والأخضر للنّقاء والتوازن، لكن الشاي الأزرق يفتح باباً مختلفاً تماماً، بلون نادر ومفعول فريد.يُستخلص الشاي الأزرق من زهرة فراشة البازلاء، ويحمل في تكوينه مضادات أكسدة عالية، تسهم في تهدئة التوتر، وتحفيز الذاكرة، وتحسين مظهر البشرة، إنه خيار من يبحث عن صفاء الذهن دون ضجيج المنبّهات.حتى بصرياً، يمنحك لحظة سحرية.. أضف إليه الليمون، وسيتحول لونه من الأزرق الغامق إلى البنفسجي الفاتح. هذه ليست مجرد كيمياء نباتية، بل عرض حيّ في كوب شاي.في كل رشفة من هذا الشاي الأزرق، تكتشف أن اللون ليس تفصيلاً تجميلياً، إنه بوابة لاختيار أذكى، وصحة أرقى، وتجربة لا تُنسى.