أعلنت شركة «أوبن إيه آي»، تحديثاً شاملاً لمنصة شات جي بي تي، يشمل تطويرات بارزة على الأداء والذاكرة والواجهة التفاعلية. التحديث الجديد يعتمد على نموذج GPT-4-turbo، الذي يوفر استجابات أسرع، وقدرة أكبر على تذكر المحادثات السابقة، مع واجهة تجعل التنقل بين المحادثات أكثر سلاسة. كما تم تعزيز الأدوات التكميلية لتناسب المهمات التعليمية والبرمجية والتحليلية. هذه الخطوة تعكس توجه الشركة نحو تطوير نموذج حواري أكثر مرونة وتفاعلية، يتيح للمستخدم تجربة أقرب للطبيعة البشرية في النقاش والتعلّم والتخطيط. التطوير الجديد ليس مجرد تحسين تقني، بل نقلة في الذكاء الاصطناعي التفاعلي.