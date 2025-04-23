في حادثة مأساوية هزت قلوب أهالي قرية صالح فريد التابعة لمركز الفشن بمحافظة بني سويف جنوب العاصمة المصرية القاهرة، لقي 4 أطفال من عائلة واحدة مصرعهم غرقًا في مياه نهر النيل، أثناء محاولتهم التقاط صورة «سيلفي» تذكارية على ضفاف النهر قبل حضورهم حفل زفاف أحد أقاربهم.

تحولت لحظات الفرح إلى مأتم، تاركةً الأهالي في حالة من الصدمة والحزن العميق.

وفقًا للتحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية بقيادة رئيس مباحث مركز الفشن، بدأت الواقعة عندما حاولت فتاتان، إحداهما الطفلة ريهام ممدوح سالم (15 عامًا)، التقاط صورة سيلفي برفقة ابنة عمها على حافة النيل.

وبسبب انزلاق قدميهما، سقطتا في المياه الجارفة، وفي محاولة يائسة لإنقاذهما، قفز اثنان من أبناء عمومتهما خلفهما، لكن قوة التيار جرفت الجميع، مما أدى إلى وفاتهم غرقًا.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة ببني سويف بلاغًا بالحادث، حيث هرعت قوات الإنقاذ النهري، بالتعاون مع شباب وأهالي القرية، إلى موقع الواقعة أمام قرية القضابي.

استمرت جهود البحث والانتشال لعدة أيام، ونجحت القوات في انتشال الجثث الأربع، حيث كانت الجثة الأخيرة للطفلة ريهام ممدوح سالم، التي تم العثور عليها اليوم (الأربعاء).

تم نقل الجثامين إلى مستشفى الفشن المركزي بواسطة سيارات الإسعاف، وأودعت في المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.