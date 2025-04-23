واجه منتج موسيقي ياباني يُدعى هونكون، يبلغ من العمر 33 عامًا، حادثا صادما بعد أن أمضى 10 سنوات في توفير المال لشراء سيارة أحلامه، وهي فيراري 458 سبايدر جديدة، ليخسرها في ثوانٍ معدودة.

وفي التفاصيل التي أوردها موقع «أوديتي سنترال»، في 16 أبريل 2025، قاد هونكون السيارة لأول مرة على طريق سريع في طوكيو لتشتعل فيها النيران بعد نحو ساعة.

وكان هونكون قد تسلم السيارة للتو، وسارع للاستمتاع بتجربة القيادة عندما لاحظ الدخان الأبيض يتصاعد من السيارة. في البداية، أعتقد أنه كان يخرج من سيارة أخرى، لكنه سرعان ما أدرك أن الدخان كان يخرج من سيارته الفيراري. وفورا توقف على جانب الطريق وخرج من السيارة واتصل برجال الإطفاء.

وخسر الياباني هذه السيارة، خلال القيادة على طريق سريع في العاصمة اليابانية طوكيو، حيث اشتعلت النيران فيها، ما دفعه لإيقاف السيارة على جانب الطريق ومن ثم الاتصال برجال الإطفاء.

وشارك الياباني في منشور على منصة «إكس»، صورة للسيارة المحترقة، وعلق قائلا: «أعتقد أنني الشخص الوحيد في اليابان الذي مر بمثل هذه المتاعب، لقد أنفقت 43 مليون ين (306,000 دولار) وكل ما حصلت عليه هو هذه الصورة».

وخلال التحقيق بالحادثة، أكدت الشرطة في طوكيو أنه لا توجد علامات على حدوث تصادم، لكن التحقيق مستمر لمعرفة أسباب الحريق، ويعتقد أن الحريق بدأ في محرك السيارة، لكن السبب لا يزال غير معروف.