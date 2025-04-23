أعلنت الشرطة الإيرانية، (الثلاثاء)، إلقاء القبض على رجل يُعرف إعلامياً بـ«إبليس طهران»، بتهمة استدراج الأطفال والاعتداء عليهم بأساليب وُصفت بالشيطانية.

ووفقاً لتقرير نقلته وكالة «تسنيم»، فإن المتهم، وهو شاب استخدم أساليب مخادعة، وألقاباً مزيفة، للإيقاع بالأطفال، كان يقوم باستدراجهم والاعتداء عليهم جنسياً، إلى أن تم التعرف عليه من قِبل فريق التحقيقات الجنائية في القسم السادس عشر بشرطة طهران الكبرى، ليُلقى القبض عليه بعد عمليات تتبع دقيقة.

وأضافت الوكالة أنه «بأمر من القاضي محسن اختياري، المحقق في الشعبة الأولى بمحكمة جنايات طهران، تم تسليم المتهم إلى الشرطة الجنائية لمواصلة التحقيقات، وكشف كافة ملابسات القضية».

ومن المقرر أن يُعرض المتهم، يوم غدٍ الأربعاء، دون تغطية وجهه أمام وسائل الإعلام والمشتكين، في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على هذه الجريمة المروعة، وتعزيز الردع العام.

وفي سياق متصل، قالت مواقع إخبارية إيرانية، إن «الشخص المتهم قام باغتصاب عدد من الأطفال، ولدى المدعى عليه، حالياً، 6 مدعين».