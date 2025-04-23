عاد رائد الفضاء الأمريكي دون بيتيت إلى الأرض بعد رحلة فضائية استمرت 220 يوماً على متن محطة الفضاء الدولية، ليبدأ مرحلة جديدة من التأقلم مع الجاذبية الأرضية، عقب شهور قضاها في بيئة منعدمة الجاذبية.

وهبطت الكبسولة الروسية «سويوز» في سهول كازاخستان، حيث انتظره فريق طبي وفني متخصص، وكانت علامات التعب واضحة على بيتيت، وهو أمر مألوف لرواد الفضاء العائدين من رحلات طويلة، إذ يؤثر غياب الجاذبية على العضلات والهيكل العظمي.

ولاحظ عالم الفلك، جوناثان ماكدويل، أن بيتيت بدا أقل صحة من المعتاد، مما أثار مخاوف بشأن حالته الصحية، ولكن وكالة «ناسا» أكدت أن وضعه ضمن المعدلات المتوقعة، مشيرة إلى أن بيتيت نفسه كان متفائلًا بشأن شعوره بعد الهبوط.

وخلال هذه المهمة الطويلة، احتفل بيتيت بعيد ميلاده الـ70، ليُصنف ضمن أكبر رواد الفضاء سناً ممن أتموا مهمات طويلة الأمد، وفق ما نقلته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية. لحظة خروجه من الكبسولة أثارت موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بدا بيتيت نحيلاً ومتعباً مقارنة بمظهره قبل انطلاق الرحلة، ما دفع البعض للتساؤل حول الآثار الصحية للرحلات الفضائية على جسم الإنسان، خصوصا مع التقدم في العمر.

في المقابل، اعتبر آخرون أن نجاح بيتيت في إتمام هذه المهمة في هذا العمر يُعد إنجازاً استثنائياً.