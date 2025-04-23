انفعلت الإعلامية المصرية مفيدة شيحة على الهواء أثناء حديثها عن الأفعال المسيئة التي ظهرت أخيرا، وباتت تنشر عبر تطبيق «تيك توك» تحت مسمى «صناع محتوى»، وما يطلقون على أنفسهم لقب «إعلاميين» ويرتكبون وقائع سيئة في الآونة الأخيرة.

وقالت مفيدة شيحة غاضبة خلال تقديمها برنامجها الشهير «الستات»، إنها ليست إعلامية ولكنها مذيعة موثقة من اتخاذ الإذاعة والتلفزيون وحاصلة على ختم النسر بعدما تخرجت من التلفزيون الرسمي للدولة.

وتابعت مفيدة: «أنا مش إعلامية، أنا مذيعة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وكل الناس بقيت تتريق على الإعلاميين وإحنا ماشيين ودي حقيقة».

وأضافت مفيدة: «رجاء محدش يتعامل معايا على إني إعلامية، لما حد يقول إني إعلامية هحس إنها شتيمة وإهانة، التليفون بيسهل على كل من هب ودب، الواحد لما يتعرف في الشارع بيقول أنا مشهور أنا إعلامي».

يذكر أن الإعلامية مفيدة شيحة ولدت في عام 1971، وهي إعلامية مصرية بارزة، بدأت مسيرتها الإعلامية قبل ما يقرب من نصف قرن، وقدمت عددا من البرامج التلفزيونية، من كان أبرزها برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»، إذ استمرت في تقديمها نحو 10 سنوات، بجانب تقديمها عدد من البرامج الأخرى.