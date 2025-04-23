يُعد الكبد من الأعضاء الحيوية المسؤولة عن تصفية السموم من الجسم، ولكن عند تعرضه للتسمم، قد تظهر علامات غير متوقعة على البشرة. من هذه العلامات: احمرار الوجه، الحكة المستمرة، وظهور طفح جلدي مفاجئ. كما يمكن أن يؤدي تسمم الكبد إلى توسع الأوعية الدموية في مناطق مثل الوجه، الصدر، والبطن، مما يسبب ظهور بقع داكنة وسميكة في ثنايا الجلد، تُعرف بداء الشواك الأسود، نقص العناصر الغذائية مثل الزنك وفيتامين B2؛ نتيجة لتسمم الكبد قد يؤدي أيضاً إلى التهابات جلدية وطفح حول الفم. من المهم الانتباه لهذه العلامات، واستشارة الطبيب عند ملاحظتها، إذ قد تكون مؤشراً على مشكلات خطيرة في الكبد.