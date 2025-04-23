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«عكاظ» (جدة) OKAZ_online@
تُعدّ آلام الشدّ العضلي من المشكلات الشائعة التي تصيب الرياضيين وكبار السن، وأحياناً الأشخاص العاديين، دون مقدمات. وغالباً ما تكون مزعجة ومؤلمة، وتحتاج إلى تدخل سريع لتخفيف الانقباض واستعادة الراحة العضلية. وهذه 5 حلول فعّالة وبسيطة للتعامل معها:

تدفئة المنطقة المصابة بلطف

تمديد العضلة ببطء وهدوء

استخدام مسكّنات موضعية خفيفة

تدليك خفيف لتنشيط الدورة الدموية

شرب الماء لتفادي الجفاف

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