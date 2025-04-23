تُعدّ آلام الشدّ العضلي من المشكلات الشائعة التي تصيب الرياضيين وكبار السن، وأحياناً الأشخاص العاديين، دون مقدمات. وغالباً ما تكون مزعجة ومؤلمة، وتحتاج إلى تدخل سريع لتخفيف الانقباض واستعادة الراحة العضلية. وهذه 5 حلول فعّالة وبسيطة للتعامل معها:تدفئة المنطقة المصابة بلطفتمديد العضلة ببطء وهدوءاستخدام مسكّنات موضعية خفيفةتدليك خفيف لتنشيط الدورة الدمويةشرب الماء لتفادي الجفاف