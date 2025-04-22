في ضربة أمنية جديدة، أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم (الثلاثاء)، ضبط تشكيل عصابي، مكون من أربعة أشخاص، في محافظة الإسكندرية بتهمة «غسل أموال» متحصلة من تجارة المخدرات، بعد أيام من تفكيك شبكة مخدرات دولية تقودها المنتجة الفنية سارة خليفة، التي أُلقي القبض عليها قبل أيام في القاهرة، في قضية هزّت الرأي العام بسبب ضخامة المضبوطات التي قُدرت بـ420 مليون جنيه.





وفقاً لوزارة الداخلية تولى قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، رصد نشاط التشكيل العصابي الذي يضم أحد الأشخاص ذوي السوابق الجنائية، وكشفت التحريات أن المتهمين قاموا بـ«غسل» نحو 250 مليون جنيه من الأموال غير المشروعة.

وأوضحت «الداخلية المصرية»، أن التشكيل العصابي قام بـ«غسل الأموال» عبر شراء عقارات ومحلات تجارية في الإسكندرية، في محاولة لإخفاء مصدرها، وإضفاء الشرعية عليها من خلال كيانات تجارية وهمية.





وتُظهر هذه العملية امتداد شبكات الجريمة المنظمة، التي تربط بين تجارة المخدرات و«غسل الأموال»، إذ تأتي بعد أيام من تفكيك «شبكة سارة خليفة»، التي ضُبطت مع ستّة متهمين آخرين في القاهرة، بحوزتهم 200 كيلوغرام من المواد الخام لتصنيع «الحشيش الصناعي»، إلى جانب مشغولات ذهبية وسيارات فاخرة ومبالغ مالية كبيرة.

وكشفت تحقيقات قضية خليفة عن استخدام شقتين سكنيتين كمعامل سرية لتصنيع المخدرات، مع أدلة تشير إلى ارتباطها بشبكات دولية، وكشفت عن أبعاد جديدة للجريمة، إذ تحولت المنتجة الفنية، التي ارتبط اسمها سابقاً بلاعب كرة القدم محمود كهربا ومغني المهرجانات عصام صاصا، إلى زعيمة شبكة إجرامية تستخدم نفوذها الاجتماعي لتسهيل أنشطتها غير القانونية.



