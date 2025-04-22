يُعتبر الشاي أكثر من مجرد مشروب يومي؛ فهو طقس ثقافي وصحي يجمع بين التقاليد والرفاهية.

ومع تزايد الوعي بأهمية اختيار ما نستهلكه بعناية، كشف خبراء التغذية نصائح حول كيفية تحضير الشاي وتوقيت شربه لتعظيم فوائده الصحية.

ووفقا لخبراء تغذية تحدثوا إلى موقع «HindustanTimes» الهندي، فإن طريقة تحضير الشاي تؤثر بشكل كبير على فوائده.

وأوضح خبراء التغذية الهنود، أن الشاي الأخضر والأبيض يجب ألا يُغمر في الماء المغلي؛ لأن الحرارة الزائدة تدمر مضادات الأكسدة الحساسة، وبدلاً من ذلك يُوصى باستخدام ماء بدرجة حرارة حوالى 80 مئوية للحفاظ على مركبات الكاتشين والبوليفينول المفيدة.

أما بالنسبة للشاي العشبي، مثل البابونج أو جذر الفاليريان، فإن فترات النقع الطويلة ضرورية لاستخلاص فوائده العلاجية.

وأكدت أنابورنا باترا، المديرة التنفيذية لشركة نيوبي تيز، أهمية اختيار الشاي عالي الجودة.

وأشارت إلى أن أوراق الشاي الكاملة من مصادر موثوقة تحتوي على نسبة أعلى من مضادات الأكسدة مقارنة بالشاي المصنع بكميات كبيرة.

كما نصحت باختيار أنواع الشاي التي تُعالج بأقل قدر من الإضافات الصناعية، مع الانتباه إلى محتوى الفلورايد، إذ تكون الأوراق الشابة خياراً أكثر صحة.

وعن أفضل الأوقات لشرب الشاي ينصح خبراء التغذية بشرب الشاي الأخضر في الصباح لتعزيز عملية التمثيل الغذائي، بينما يُعتبر شاي البابونج أو اللافندر مثاليّاً قبل النوم لتعزيز الاسترخاء.

ومع ذلك، يُحذر الخبراء من شرب الشاي مباشرة بعد الوجبات، لأن مادة «التانين» قد تعيق امتصاص العناصر الغذائية.

ولرفع القيمة الصحية للشاي، يُمكن إضافة مكونات مثل الزنجبيل الطازج لدعم الهضم، أو الليمون لتعزيز امتصاص فيتامين C، أو العسل الخام لفوائده المضادة للبكتيريا.

كما تُعد بدائل الحليب النباتية، مثل حليب اللوز أو الشوفان، خيارات خفيفة ومغذية لمحبي الشاي بالحليب.

ويُشجع الخبراء على الاستمتاع بالشاي ببطء لتعزيز الاسترخاء والتواصل مع الذات، مما يجعل من كل رشفة لحظة سلام في خضم الحياة المزدحمة.