شهد شاطئ الخضيرة، الواقع جنوب مدينة حيفا على ساحل البحر الأبيض المتوسط، حادثة مروعة، حيث هاجمت سمكة قرش غواصاً إسرائيلياً بالقرب من مصب نهر الخضيرة.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية فقدان الغواص عقب الحادثة، فيما تُجري فرق الإنقاذ عمليات بحث مكثفة للعثور عليه، وسط حالة من الذعر بين المصطافين.

ووفقًا لوسائل إعلام عبرية، تلقت مراكز الطوارئ في تل أبيب بلاغات من مواطنين، منتصف نهار أمس (الإثنين)، أفادوا فيها بمشاهدة سمكة قرش تهاجم غواصاً كان يسبح بالقرب من شاطئ بيت ياناي في منطقة محظورة للسباحة.

وهرعت قوات من مركز شرطة الخضيرة والشرطة البحرية، بمساندة طائرة هليكوبتر وآليات مائية، إلى مكان الحادثة لتفتيش المنطقة.





وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، والتي وثقها مصطافون، لحظات الهجوم المروعة، حيث تحولت المياه إلى اللون الأحمر بسبب الدماء، ما أثار حالة من الهلع.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن سمكة القرش هاجمت أيضاً غواص إنقاذ كان يشارك في عملية البحث عن الغواص المفقود، ما زاد من تعقيد المهمة.

وتم العثور على معدات غوص تعود على الأرجح للغواص المفقود، لكن لم يتم العثور على أي أثر له حتى الآن، ولم تُحدد السلطات هويته أو حالته.

وأكدت خدمات الطوارئ أن المسعفين يواصلون البحث دون تأكيد وجود ضحايا حتى ساعة إعداد هذا التقرير.

فيما أصدرت وزارة الداخلية الإسرائيلية تعليمات فورية بإغلاق شواطئ المنطقة التابعة للمجلس الإقليمي عيمق حيفر، ومنها شواطئ بيت ياناي وناعوريم ومخمورت، ومنعت السباحة فيها حتى إشعار آخر، حفاظًا على سلامة المصطافين.

على صعيد آخر، أوضحت تقارير إعلامية نقلاً عن خبراء بيئيين، أن المنطقة القريبة من محطة توليد الكهرباء «أضواء رابين» في الخضيرة أصبحت نقطة جذب لأسماك القرش في هذا الموسم بسبب دفء المياه الناتج عن عمليات التبريد في المحطة.

وأشار تقرير نشره موقع «بانيت» إلى أن أسماك القرش تتجمع في هذه الفترة من العام قرب مصب نهر الخضيرة بحثاً عن الطعام، خصوصاً أسماك البوري التي تكثر في المنطقة.

ورغم ندرة هجمات القرش في المنطقة، فإن هذه الحادثة تعد الثانية من نوعها، حيث سُجلت حالة سابقة لمحاولة قرش انتزاع أسماك من غواص أثناء الصيد.

وأثارت الحادثة حالة من الذعر بين سكان الخضيرة والمصطافين، وتداول مستخدمو منصة (X) مقاطع الفيديو المروعة مع تعليقات تعبر عن الصدمة.