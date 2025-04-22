أكدت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، الإثنين، تعرضها للسرقة أثناء تناولها العشاء في مطعم بوسط العاصمة واشنطن، مساء الأحد.

وقالت نويم، التي سُئلت عن تعرضها للسرقة في مطعم، إن المسألة لم تُحل بعد.

وذكر مصدر في جهاز الأمن السري، الذي يوفر الحماية لنويم، إن الجهاز راجع تسجيلات كاميرات المراقبة في المطعم، وشاهد رجلاً أبيض مجهول الهوية يرتدي كمامة يسرق حقيبتها ويغادر المطعم.

وهرب اللص حاملا الشنطة التي كان بها رخصة قيادة نويم، وأدويتها، ومفاتيح شقتها، وجواز سفرها، وبطاقة دخول وزارة الأمن الداخلي، وأدوات زينة، وشيكات فارغة، ونحو 3 آلاف دولار.

وأضاف المصدر أن جهاز الأمن السري بدأ تحقيقًا لتتبع أي استخدام لأدوات نويم المالية.

وقال متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي: «عائلة نويم كانت بأكملها في المدينة، بما في ذلك الأبناء والأحفاد، ودعت عائلتها لتناول العشاء وتبادل هدايا عيد الفصح».