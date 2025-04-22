يختبر واتساب في أحدث إصدار تجريبي على الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد، ميزة ترجمة الرسائل. وأصبح بإمكان بعض مُختبري النسخة التجريبية لنظام أندرويد 2.25.12.25 الوصول إلى ميزة ترجمة الرسائل الجديدة.

وسيظهر خيار الترجمة الجديد أسفل إعداد الدردشة، ووفقًا للتسريبات، تعمل المنصة على هذه الميزة منذ عام تقريبًا.

ويوفر واتساب تشفيرًا شاملًا للرسائل، لذا تُعالج ميزة ترجمة الرسائل الجديدة الرسائل على جهاز المستخدم، بدلاً من استخدام خوادم الشركة.

لذلك سيطلب واتساب من المستخدمين تحديد حزم اللغات وتنزيلها لاستخدام ميزة الترجمة على الهاتف الذكي مباشرة.

وبمجرد إطلاق الميزة الجديدة، سيحتاج المستخدمون إلى تفعيل خيار ترجمة الرسائل عند عرض إعدادات الدردشة لمحادثة معينة.

وبعد تفعيلها، سيُطلب من المستخدمين اختيار لغة من قائمة اللغات التي تشمل حاليًا الإسبانية، والعربية، والبرتغالية، والهندية، والروسية.

وبعد اختيار اللغة، سيقوم واتساب بتنزيل الحزمة المطلوبة لتفعيل ميزة ترجمة الرسائل.

ويُقال إن ميزة ترجمة الرسائل الجديدة تعمل دون اتصال بالإنترنت، ما يعني أن الرسائل تُعالج على جهاز المستخدم، بدلاً من استخدام خوادم شركة ميتا.

كما يمكن تفعيل الترجمة التلقائية للرسائل، أو اختيار ترجمة رسائل فردية بالنقر على خيار الترجمة.

مع العلم أن هذه الميزة مُعطلة افتراضيًا، ويمكن للمستخدمين تشغيلها أو تعطيلها وإدارة حزم اللغات من إعدادات التطبيق.

يذكر أن هذه ليست أول ميزة لغوية تُطرح على واتساب في الأشهر الأخيرة.

وسبق أن طرح تطبيق المراسلة دعمًا لنسخ الملاحظات الصوتية، والتي تُضيف نسخًا نصية للرسائل الصوتية الواردة.

وتتطلب هذه الميزة أيضًا تنزيل حزمة لغة على جهاز المستخدم، كما يتم إجراء جميع النسخ على الجهاز لمزيد من الخصوصية.