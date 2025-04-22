الممثل التركي أوميت غوندش أحد نجوم مسلسل «المؤسس عثمان» وجد نفسه وسط فضيحة مدوية.

البطل هذه المرة ليس في ساحة المعركة كما في المسلسل بل في شوارع إسطنبول، إذ ظهر الممثل أوميت وهو يسرق حقيبة من أمام متجر في حي مصطفى كمال باشا بعدما جلس أمامها لفترة قبل أن ينفذ جريمته بهدوء تام.

ولم تتوقف الحكاية هنا.. فبعد أيام فقط دخل أوميت إلى سوبر ماركت في المنطقة نفسها، حيث ملأ جيوبه بالبضائع من الرفوف ثم خرج هارباً دون أن يدفع قرشاً واحداً.

الشرطة تحركت سريعاً بعد مراجعة كاميرات المراقبة وتبين أن الفاعل في كلا الحادثتين هو أوميت غوندش نفسه الذي تبين لاحقاً أنه يمتلك سجلاً جنائياً سابقاً بتهم مماثلة.

لكن المفاجأة الأكبر أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني بحقه والسبب أن أصحاب المحلات لم يتقدموا بأي شكوى رسمية.