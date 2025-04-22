أُدينت نادين مينينديز، زوجة السناتور الأمريكي السابق بوب مينينديز، بتهمة قبول رشاوى تقدر بمئات الآلاف من الدولارات مقابل تقديم زوجها خدمات لدولة عربية ورجال أعمال من ولاية نيوجيرسي.

وأُدينت نادين (58 عاماً) بتهم تشمل الرشوة، والاحتيال، والتآمر لتوظيف موظف حكومي كعميل أجنبي. وكانت قد دفعت ببراءتها.

وأصدرت هيئة المحلفين الحكم بالإدانة بجميع التهم في نفس المحكمة الاتحادية في مانهاتن، حيث أدانت هيئة محلفين أخرى بوب مينينديز بالعديد من التهم نفسها العام الماضي. ومن المفترض أن يبدأ الديمقراطي قضاء عقوبة بالسجن لمدة 11 عاماً في يونيو.

كان من المقرر النطق بالحكم على نادين مينينديز في 12 يونيو، أي بعد ستة أيام من الموعد المتوقع لدخول زوجها السجن.

وتتبعت الأدلة التي عُرضت على هيئة المحلفين خلال محاكمة استمرت ثلاثة أسابيع المسار الزمني للعلاقة العاطفية العاصفة بين الزوجين، التي بدأت في أوائل 2018 واستمرت بعد توجيه اتهامات جنائية إليهما في سبتمبر 2023. وخلال المحاكمة، كرر المدعون العامون وصفهم بأنهم «شركاء في الجريمة».

وخلال مداهمة منزل الزوجين في إنجلوود كليفس، نيوجيرسي، عام 2022، عثر عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي على سبائك ذهب بقيمة تقارب 150 ألف دولار، ومبلغ نقدي قدره 480 ألف دولار، مخبأة في أحذية وصناديق أحذية وسترات. وفي المرآب، عُثر على سيارة مرسيدس بنز مكشوفة، وهي أيضاً رشوة مزعومة.

وأكد كل من نادين وبوب مينينديز براءتهما، وأنهما لم يتلقيا أي رشاوى قط.

في البداية، كان من المقرر محاكمتهما معاً، إلى جانب رجال الأعمال الثلاثة، لكن محاكمة نادين مينينديز أُجِّلت قبل عام بعد تشخيص إصابتها بسرطان الثدي وخضوعها لعملية جراحية.

وكان بوب مينينديز (71 عاماً) قد استقال من مجلس الشيوخ في أغسطس الماضي عقب إدانته، وكان رئيساً للجنة العلاقات الخارجية النافذة في مجلس الشيوخ.

اتهم الادعاء نادين مينينديز بتسهيل رشاوى للسيناتور في الفترة التي بدأ فيها علاقتهما، قبل زواجهما في خريف 2020.

في ذلك الوقت، كانت نادين في خطر فقدان منزلها في إنجلوود كليفس، نيو جيرسي، بعد أن تخلفت عن سداد ما يقرب من 20 ألف دولار من أقساط الرهن العقاري، وفقاً لشهادة المحاكمة. قدّم صديقها القديم، وائل حنا، نقوداً لإنقاذ المنزل، وقال الادعاء إنه في المقابل، بدأ السيناتور في مساعدة حنا في الحفاظ على احتكار تجاري رتّبه مع إحدى الحكومات العربية لإثبات أن اللحوم المستوردة تفي بالمتطلبات الدينية.

احتاجت نادين مينينديز أيضاً إلى سيارة جديدة بعد أن تحطمت سيارتها القديمة عندما صدمت رجلاً كان يعبر الشارع وقتلته. (لم تُوجَّه إليها أي اتهامات في الحادث). وقال المدعون إن رجل أعمال، يُدعى خوسيه أوريبي، أهداها سيارة مرسيدس بنز، وفي المقابل، استخدم بوب مينينديز نفوذه للضغط على مكتب المدعي العام في نيوجيرسي لوقف التحقيق مع بعض شركاء أوريبي.

وأضاف المدعون أن فريد ديبز، وهو مطور عقاري بارز، دفع للزوجين المزيد من الأموال ورشاوى ذهبية، وقال المدعون إنه أراد من السيناتور حمايته من قضية جنائية كان يواجهها في نيوجيرسي. وأضافوا أن بوب مينينديز ساعد ديبز أيضاً في تأمين استثمار بقيمة 95 مليون دولار.

ووصف المدعون نادين مينينديز خلال محاكمتها بأنها عنصر أساسي في المخطط، إذ مكّنت السيناتور من التواصل مع رجال الأعمال ومسؤولين حكوميين في إحدى الدول العربية.

وفي مقابلة على قناة عبر «يوتيوب» اسمها «ذا آرمنيان ريبورت» (أي التقرير الأرمني) في 2020، قالت نادين إنها وُلدت لأبوين أرمنيين وهربت من لبنان، مسقط رأسها، خلال الحرب الأهلية في البلاد، بحسب ما نقله موقع «ذا هيل».

وقالت نادين: «خلال الحرب الأهلية، هربنا من لبنان إلى اليونان إلى لندن، وأتينا إلى الولايات المتحدة وأقمنا في بالو ألتو بكاليفورنيا، لمدة سبعة أشهر تقريباً، ثم انتقلنا إلى نيويورك»، وفقاً للموقع.

وفي المقابلة نفسها، أوضحت نادين أنها ذهبت إلى جامعة نيويورك للدراسة الجامعية والدراسات العليا، وتخصصت في السياسة الدولية والثقافة والحضارة الفرنسية.

وأشارت إلى أن لديها ابنة التحقت بجامعة نيويورك أيضاً، بحسب «ذا هيل».

وبشأن لقائها بمينينديز، ذكر موقع «ذا هيل» أن نادين التقت بزوجها في أحد المطاعم في يونيون سيتي بنيوجيرسي، في ديسمبر 2018. وقالت «رويترز» إنها كانت عاطلة عن العمل في ذلك الوقت.

وقالت نادين، بحسب صحيفة «نيويورك تايمز» إن مالك المطعم عرّفها على مينينديز، إذ لم تكن تعلم في ذلك الوقت أنه كان عضواً في مجلس الشيوخ. وأضافت أنه «كان ذكياً جداً ومثيراً ويتمتع بروح الدعابة».