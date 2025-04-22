في مساء 25 أبريل 2025، ستكون السماء على موعد مع ابتسامة نادرة، حين تصطف ثلاثة أجرام سماوية بطريقة فريدة في ظاهرة تُعرف بـ«الاقتران الثلاثي»، لتشكل وجهاً ضاحكاً يمكن رؤيته بالعين المجردة من الأرض.في هذا المشهد الكوني المدهش، يظهر هلال رفيع في الأفق ممثلاً «الفم المبتسم»، بينما يحتل كوكب الزهرة موقع «العين اليمنى»، ويقابله كوكب زحل في موضع «العين اليسرى»، في لوحة سماوية تبدو وكأنها وجه يبتسم لنا من أعماق الفضاء.«الاقتران الثلاثي»، ظاهرة فلكية تحدث عندما تبدو الكواكب قريبة من بعضها في السماء من منظور الأرض، رغم المسافات الكبيرة بينها فعلياً. وتأتي فرادة هذا الحدث من ندرة تكراره بهذا الشكل والتوقيت، إذ تلتقي المدارات في محاذاة تمنح السماء ملامح بشرية ساحرة.هذا الحدث لا يحتاج معدات خاصة لرؤيته، بل يمكن مشاهدته بالعين المجردة بعد غروب الشمس، إذا ما توفرت سماء صافية وخالية من التلوث الضوئي.إنه مشهد يذكّرنا بجمال الكون وتناغمه، وبأن السماء - حين تبتسم - إنما تدعونا لنرفع رؤوسنا، ونتأمل في اتساع هذا الوجود.