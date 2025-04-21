اندلعت النيران في أحد محركات طائرة تابعة لشركة «دلتا إيرلاينز» الأمريكية، اليوم (الإثنين) في مطار أورلاندو الدولي بولاية فلوريدا، ما أدى إلى إجلاء مئات الركاب عبر الزلاجات الطارئة، في حادث وقع قبل إقلاع الطائرة المتجهة إلى أتلانتا، وأثار حالة من الذعر بين الركاب، لكنه لم يسفر عن إصابات.

ووفقاً لبيان صادر عن هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية، اندلع الحريق في محرك طائرة إيرباص A330، الرحلة رقم 1213 التابعة لدلتا إيرلاينز، حوالى الساعة 11:15 صباحاً بالتوقيت المحلي، أثناء تحرك الطائرة بعيداً عن البوابة في مطار أورلاندو الدولي، وكانت الطائرة تستعد للإقلاع إلى مطار هارتسفيلد جاكسون الدولي في أتلانتا، وعلى متنها 282 راكباً و10 من أفراد الطاقم وطياران.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها أحد الركاب على منصة «إكس» ألسنة اللهب والدخان تتصاعد من أنبوب العادم في أحد محركَي الطائرة، وأكدت شركة دلتا أن أفراد الطاقم نفذوا إجراءات السلامة بسرعة، إذ تم إجلاء الركاب عبر الزلاجات الطارئة، بينما هُرعت فرق الإطفاء والإنقاذ في المطار للسيطرة على الحريق، الذي تم احتواؤه وإخماده دون أي إصابات.

وأصدرت شركة دلتا إيرلاينز بياناً أعربت فيها عن تقديرها لتعاون عملائها وقدمت اعتذاراً عن الحادث، مؤكدة أنه «لا شيء أهم من السلامة، وستعمل فرق دلتا على نقل عملائنا إلى وجهاتهم النهائية في أقرب وقت ممكن»، وأضافت الشركة أن فرق الصيانة ستقوم بفحص الطائرة لتحديد سبب الحريق، بينما يتم جلب طائرة بديلة لنقل الركاب. كما أكد مطار أورلاندو الدولي أن الحريق تمت السيطرة عليه، ولم يؤثر الحادث على العمليات الأخرى في المطار.

وأعلنت هيئة الطيران الفيدرالية أنها ستحقق في الحادث، في ظل سلسلة من الحوادث الجوية الأخيرة التي أثارت مخاوف بشأن سلامة الطيران في الولايات المتحدة، بما في ذلك تصادم في الجوّ بين طائرة أمريكان إيرلاينز ومروحية عسكرية بالقرب من مطار ريغان الوطني في يناير 2025، أسفر عن مقتل 67 شخصاً.

يأتي هذا الحادث وسط تزايد القلق بشأن سلامة الطيران في الولايات المتحدة، إذ شهدت الأشهر الأخيرة عدة حوادث بارزة، منها تحطم طائرة دلتا في تورونتو في فبراير 2025، واندلاع حريق في محرك طائرة دلتا أخرى في بوسطن في أكتوبر 2024، وعلى الرغم من أن الطيران يظل وسيلة نقل آمنة نسبياً، فإن هذه الحوادث أثارت تساؤلات حول إجراءات الصيانة وسلامة الطائرات.