أشعل إعلان أسعار تذاكر حفل النجم المصري عمرو دياب «الهضبة» المرتقب في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، المقرر إقامته يوم 16 مايو القادم، موجة من الصدمة والجدل بين الجمهور المصري، بعد إعلان أسعار تذاكر الحفل، إذ شهد أسعاراً غير مسبوقة في تاريخ الحفلات الغنائية بمصر، وبلغت أعلى فئة تذكرة، وهي «سكاي بوكس» 500,000 جنيه مصري، (ما يعادل حوالى 10,000 دولار أمريكي).

ورغم أن أسعار التذاكر تتضمن فئات مختلفة، إلا أن الاهتمام الأكبر أنصب على تذكرة تبلغ قيمتها 500 ألف جنيه مصري، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الغنائية بمصر، إذ تضم فئات الأسعار الأخرى تذاكر بأسعار تبدأ من 1,200 جنيه ثم 2,150 جنيهاً وتتدرج الأسعار لتصل إلى 6,000 جنيه ثم 6,500 جنيه، قبل أن نصل مرحلة التذكرة الـ VIP والمقدرة بـ 7,000 آلاف جنيه، وتذكرة بفئة 150,000 جنيه مصري لـ10 أفراد، وتذكرة بفئة 500,000 ألف جنيه لعدد 15 فردًا.

وفرضت الشركة المنظمة شروطاً صارمة، منها حظر إعادة بيع التذاكر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واشتراط أن يكون عمر الحاضرين 7 سنوات فأكثر مع دفع تذكرة كاملة للأطفال، وعدم السماح بالدخول بعد بدء الحفل، مما جعل هذه الأسعار تعد الأعلى في تاريخ الحفلات المصرية، وتثير حالة من الذهول بين الجمهور، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها مصر، بما في ذلك التضخم وانخفاض قيمة الجنيه.

وتحول إعلان الأسعار إلى مادة دسمة للنقاش والسخرية على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصاً على منصة «إكس» حيث تصدر وسم #عمرو_دياب قوائم التريند في مصر خلال ساعات من الإعلان، وعبّر الجمهور عن صدمته من خلال تعليقات ساخرة وغاضبة، وكتب أحد المستخدمين: «500 ألف جنيه عشان أشوف عمرو دياب؟ أقدر أشتري عربية بالسعر ده!»، بينما علق آخر: «يعني عشان أحضر الحفل لازم أبيع كليتي؟»، في حين ربط آخرون الأسعار بالوضع الاقتصادي، إذ كتب أحدهم: «في الوقت اللي الناس مش لاقية تاكل فيه، تذكرة حفل بـنص مليون جنيه؟».

ويحظى عمرو دياب، الذي يُعد أيقونة الغناء العربي، بشعبية هائلة بفضل مسيرته الفنية الممتدة لأكثر من 40 عاماً، وتعرف حفلاته بجودتها العالية وإقبال الجمهور الكبير، لكنها باتت في السنوات الأخيرة محط جدل بسبب ارتفاع أسعار التذاكر، وفي مايو 2023، أحيا دياب حفلاً في الجامعة الأمريكية بتذكرة وصلت إلى 100,000 جنيه، وهو ما اعتُبر حينها رقماً قياسياً.