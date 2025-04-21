أثار رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ ردود فعل واسعة للجماهير على منصات التواصل الاجتماعي بعد نشره صورة كوميدية تجمع الإعلاميين المصريين عمرو أديب و إبراهيم فايق.

ونشر المستشار تركي آل الشيخ، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، صورة للثنائي أثناء زيارة إبراهيم فايق إلى استوديو برنامج «الحكاية» الذي يقدمه عمرو أديب على قناة «إم بي سي مصر»، وعلق على الصورة: «لما ثاني أغلى مذيع يروح يأكل عند الأول».

كان الإعلامي المصري عمرو أديب كشف قيمة الراتب الذي يتقاضاه سنوياً، وقال خلال كلمته بالقمة العالمية للحكومات: «أنا باخد 2.5 مليون دولار في السنة (نحو 126 مليون جنيه)».

وأضاف: «مش بقول الكلام ده فخرا، ومهنة الإعلامي في العالم العربي مش سهلة خالص، ونفسي أقول الأسعار غالية».

واقتحم الإعلامي إبراهيم فايق الاستديو الخاص ببرنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة إم بي سي مصر من أجل تناول الأسماك المملحة (الفسيخ والرنجة).

وخلال تناول إبراهيم فايق للفسيخ والرنجة، قال له عمرو أديب: «وداعا إبراهيم فايق هنفتقد أحد أهم المذيعين الرياضيين، ولازم يا إبراهيم تاخد ساندوتش معاك لأحمد مصطفى زيزو، لاعب الزمالك المنتقل حديثاً إلى الأهلي، وتقوله عمرو أديب بيسلم عليك وبيقولك خد ده».

ورد إبراهيم فايق قائلاً: «عندنا تغطية كأس العالم للأندية يا أستاذ عمرو حرام عليك، ثم غادر الاستديو ومعه طبق من الفسيخ والرنجة لإرساله إلى أحمد مصطفى زيزو».