تحوّل فستان أحمر بسيط ارتدته المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، إلى مادة دسمة للسخرية في وسائل الإعلام الصينية، بعد أن شبّهته الصحافة الرسمية هناك بزيّ «حارسة في فيلم ديستوبيا». وبرغم أن المناسبة كانت رسمية، فإن التركيز انصرف عن مضمون التصريحات إلى الشكل الخارجي، ما أعاد إشعال نيران التوتر الإعلامي بين بكين وواشنطن. وفيما رأى البعض أن الرد الصيني يحمل طابعاً ساخراً متعمّداً يستغل الصور لانتقاد الغرب بطريقة غير مباشرة، اعتبر آخرون أن مثل هذه السجالات تعكس مدى احتدام الصراع السياسي والدعائي بين الطرفين. في المقابل، لم تصدر أي تعليقات رسمية أمريكية تجاه هذه السخرية، مما يُفهم أنه تجاهل أو محاولة لعدم تغذية الجدل. لكن الحادثة تذكّر المتابعين بأن التفاصيل الصغيرة قد تصبح رموزاً في حرب إعلامية أوسع، وأن الصورة باتت أداة سياسية لا تقل شأناً عن الخطاب السياسي نفسه.