أعلنت سلسلة محلات «بلبن» الشهيرة للحلويات ومنتجات الألبان، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، إعادة فتح جميع فروعها في المملكة العربية السعودية، بعد إغلاق مؤقت وأزمة في فروعها الرئيسية في مصر.

البيان الذي نُشر (الأحد)، على الصفحة الرسمية لسلسة محلات «بلبن» على «فيسبوك» جاء فيه: «الحمد لله رب العالمين، نُعلن بفضل الله وتوفيقه صدور القرار المنتظر بإعادة فتح فروع «بلبن» في المملكة العربية السعودية البلد التي احتضنتنا قيادة وشعباً وكانت نقطة انطلاقنا في الخليج العربي».

وتابع البيان: «ويأتي هذا تزامناً مع بدء انفراجة الأزمة في مصر بناء على توجيهات القائد الأب عبدالفتاح السيسي في مشهد لا نراه إلا تجلياً للفرج بعد الضيق، ولطف الله الذي لا يتأخر أبداً».

كانت وزارة الصحة المصرية، قد كشفت عن شروط عودة محلات «بلبن» و«كرم الشام» و«وهمي» و«عم شلتت» للعمل فى مصر مرة أخرى بعد غلق الفروع كافة على مستوى الجمهورية.

وقال البيان الصادر عن وزارة الصحة: «إن عودة محلات بلبن وكرم الشام وكنافة وبسبوسة ووهمي وعم شلتت مشروطة بستّ نقاط، وهي: حماية صحة المستهلكين وضمان سلامة ومأمونية المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق، مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية المصرية واللوائح الفنية الملزمة، حمل شهادات صحية مع المشتغلين بالأغذية، تلافي المخالفات الصحية والإدارية، استيفاء الإجراءات التصحيحية الواجب اتخاذها في مصانعهم ومنافذ البيع، التواصل مع مالكي سلسة بلبن لعقد اجتماع تنسيقي لإيضاح الإجراءات التصحيحية والوقائية المطلوب اتخاذها نحو إعادة النشاط في حال توفيق وتصحيح الأوضاع في أقرب وقت».

وكانت الهيئة القومية لسلامة الغذاء المصرية، قد أعلنت في بيان رسمي قبل أيام، نتائج الحملة الرقابية الشاملة التي نفذتها خلال النصف الأول من أبريل الجاري، التي استهدفت سلاسل غذائية شهيرة، من بينها شركة «بلبن» لمنتجات الألبان الغذائية بمحافظات الجمهورية، التي كانت محل شكاوى متعددة من المواطنين.

وكشفت التحاليل وجود بكتيريا ممرضة في منتجات الشركة تُسبب التسمم الغذائي، إلى جانب استخدام ألوان محظورة دولياً وتخزين غير صحيح للمنتجات، ونتيجة لذلك تم إغلاق فروع «بلبن» مؤقتاً ومصادرة كميات كبيرة من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك. وأكدت الهيئة، في بيان صحفي، (الجمعة)، أن الحملة جاءت في إطار سعيها لحماية صحة المستهلكين وضمان سلامة الأغذية المتداولة في الأسواق، من خلال تنفيذ حملات تفتيش مكثفة على المصانع ومحلات بيع وتداول المنتجات الغذائية.

ووفقاً لبيان هيئة سلامة الغذاء المصرية، أسفرت الجولات الميدانية عن زيارة أكثر من 47 منشأة غذائية، وتم خلالها التأكد من مدى التزامها باشتراطات سلامة الغذاء، وشروط التخزين والنظافة العامة، كما تم رصد مخالفات خطيرة تتعلق بتخزين الغذاء بشكل غير آمن، واستخدام كميات من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، ما استدعى اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة.

وأوضح البيان أنه تم سحب عينات من المواد الخام والمنتجات النهائية لتحليلها معملياً، إذ أظهرت النتائج وجود مستويات عالية من التلوث الميكروبي في بعض العينات، ما يشكل خطراً مباشراً على صحة المواطنين. كما تبين وجود مخالفات في درجات حرارة التخزين، ما يؤثر على سلامة وجودة المنتجات.

واتخذت الهيئة إجراءات فورية تضمنت إغلاق عدد من المنشآت المخالفة بشكل مؤقت لحين تصحيح أوضاعها، ومصادرة الكميات غير الصالحة وإعدامها، إلى جانب توجيه إنذارات رسمية لأصحاب المنشآت المخالفة بضرورة الالتزام بالضوابط والمعايير الصحية المعتمدة.

وأكدت الهيئة استمرار حملاتها الرقابية المكثفة خلال الفترة القادمة، لضبط الأسواق وحماية صحة المواطنين من أية ممارسات تضر بسلامة الغذاء.

وجاء رد هيئة سلامة الغذاء المصرية بعد ساعات قليلة من استغاثة عاجلة وجهتها شركة «بلبن» إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ومجلس الوزراء المصري، مطالبة بتدخل سريع لدعم الشركة ومنع إفلاسها.

وحذّرت الشركة من أن الإغلاق قد يؤدي إلى تسريح أكثر من 25 ألف موظف، مهدداً استقرار آلاف الأسر المصرية. وأكدت إدارة «بلبن» في استغاثتها: «نحن لا نطلب إعفاء من الرقابة أو المحاسبة، بل نلتمس الحماية والعدل، نحن مستعدون للخضوع الكامل لأي فحص أو تدقيق، ونطالب فقط بفرصة عادلة لتصحيح أي ملاحظات والعودة إلى العمل».

وأضافت: «توقف «بلبن» في مصر يعني غياب علامة مصرية ناجحة عن المنطقة، وانقطاع رزق 50 ألف أسرة، وخسارة اقتصادية كبيرة. نثق في قيادة الرئيس السيسي والدولة المصرية للوقوف بجانب مشروع وطني في هذه اللحظة الحرجة».

ووجهت «بلبن» نداءها إلى الرئيس السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، والجهات المعنية كافة، للتدخل العاجل لوضع حلول فورية تتيح للشركة استئناف عملياتها، مؤكدة أن استمرار الأزمة سيؤدي إلى خسائر كارثية على المستويين المحلي والإقليمي.

وأعربت الشركة عن ثقتها الكاملة في حكمة القيادة المصرية لدعم كيان وطني يمثل قصة نجاح تستحق الاستمرار.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات المصرية أغلقت خلال الأيام الماضية 110 فروع لـ«بلبن» في مصر، التي يعمل بها نحو 25 ألف موظف ولديها فروع في تسع دول عربية، وهو الأمر الذي شغل الرأي العام أخيراً.