نفذت السلطات المصرية عملية إنقاذ ناجحة لمركب سياحي من الغرق وعلى متنه 14 راكباً، بينهم سياح أجانب ومصريون، بعد تعرض مركب سياحي لحادث بحري في منطقة خليج العقبة، أحد أهم الوجهات السياحية في البحر الأحمر.

وخلال رحلة بحرية لمركب سياحي «فاير بيرد»، الذي كان يقل سبعة سياح (4 ألمان، سائحة سويسرية، ومصريان) إلى جانب طاقم مكون من سبعة أفراد، اصطدم بشعاب مرجانية أثناء إبحاره من شرم الشيخ إلى مدينة دهب، ما تسبب في أضرار جسيمة للمركب، ما أدى إلى تسرب المياه إلى داخله وتهديد حياة جميع من كانوا على متنه.

وفور تلقي غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بالبحر الأحمر بلاغاً بالحادث، تحركت فرق الإنقاذ بسرعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما في ذلك خفر السواحل ووزارة السياحة والآثار، وتمكنت الفرق من إجلاء جميع الركاب والطاقم بأمان دون تسجيل أي إصابات، في عملية استغرقت أقل من ساعة من تلقي البلاغ.

وعملت السلطات بعد إنقاذ ركاب المركب السياحي على نقلهم إلى مدينة شرم الشيخ، وأشارت التحقيقات إلى أن جميع الركاب والطاقم بخير دون إصابات، وتم التأكد من حصولهم على الرعاية اللازمة، وتوفير الإقامة لهم في فنادق مناسبة لحين الانتهاء من الإجراءات الرسمية.

وتواصل الجهات المختصة، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، تقديم الدعم للناجين من الحادث وتلبية احتياجاتهم إلى حين انتهاء التحقيقات من الأجهزة المختصة.

يُعد خليج العقبة، بمياهه الصافية وشعابه المرجانية الفريدة، وجهة رئيسية لعشاق الغوص والأنشطة البحرية من جميع أنحاء العالم. وتساهم السياحة البحرية بشكل كبير في الاقتصاد المصري، إذ تستقطب ملايين الزوار سنوياً إلى مدن مثل شرم الشيخ ودهب.