في صدمة هزت الوسط الفني المصري، فارق الفنان الكوميدي المحبوب سليمان عيد الحياة، (الجمعة)، عن 64 عاماً، إثر سكتة قلبية مفاجئة أودت بحياته داخل منزله بالقاهرة، بعد إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية أدى إلى توقف عضلة القلب لمدة نصف ساعة قبل وصول فرق الإسعاف، ما جعل محاولات الإنعاش القلبي بلا جدوى.

وألقى الحادث المأساوي للفنان المصري الشهير الضوء مجدداً على السكتة القلبية المفاجئة، وهي حالة طبية طارئة تُعد من أبرز أسباب الوفاة عالمياً، إذ تُنهي حياة ملايين الأشخاص سنوياً.

ما الذي يُسبب السكتة القلبية المفاجئة؟

السكتة القلبية المفاجئة، تحدث عندما يتوقف القلب فجأة عن النبض بسبب خلل كهربائي في نظامه، ما يوقف تدفق الدم إلى الدماغ والأعضاء الحيوية، وتختلف هذه الحالة عن النوبة القلبية، التي تنجم عن انسداد الشرايين، إذ تُعزى السكتة القلبية غالباً إلى اضطرابات إيقاع القلب، مثل الرجفان البطيني، وهو اهتزاز سريع وغير منتظم يمنع القلب من ضخ الدم، وتكون الأسباب الرئيسية للسكتة القلبية في الغالب على النحو التالي:

- أمراض الشرايين التاجية: تُشكل نحو 75% من حالات السكتة القلبية، حيث تُقلل تراكم اللويحات في الشرايين من تدفق الدم، ما قد يُحفز اضطرابات كهربائية.

- اعتلال عضلة القلب: مثل الاعتلال الضخامي أو التوسعي.

ـ اضطرابات كهربائية وراثية: مثل متلازمة QT الطويلة، التي تُعطل الإشارات الكهربائية للقلب.

- عوامل أخرى: مثل اختلال الأملاح (البوتاسيوم أو المغنيسيوم)، تعاطي المخدرات، أو الصدمات القوية على الصدر.

في حالة سليمان عيد، كشفت مصادر طبية أن الفنان كان يعاني من مشاكل قلبية سابقة، ما زاد من احتمالية إصابته. وأوضح أطباء أن التأخر في تقديم الإسعافات الأولية، إذ استمر توقف القلب لمدة 30 دقيقة، قلل فرص إنقاذه، مؤكدين أن الدقائق الأولى حاسمة في مثل هذه الحالات.

أعراض تُنذر بالخطر

غالباً ما تحدث السكتة القلبية دون مقدمات، لكن بعض الأعراض قد تُنذر بها، يكون قبلها ألم صدري، ضيق تنفس، دوار، إغماء، خفقان قلبي، أو إرهاق غير مبرر، وأثناء الإصابة بها يشعر الشخص بأعراض مثل فقدان الوعي المفاجئ، توقف التنفس أو التنفس غير الطبيعي، غياب النبض، وشحوب أو زرقة الجلد.

كيف نحمي قلوبنا؟

تتطلب الوقاية من السكتة القلبية تغييرات في نمط الحياة ومتابعة طبية دقيقة. ينصح الأطباء بالسيطرة على عوامل الخطر، من خلال التحكم في ضغط الدم، الكوليسترول، والسكري، والإقلاع عن التدخين، واتباع نظام غذائي صحي قليل الدهون وغني بالخضروات، إضافة إلى الفحوصات الدورية، وإجراء تخطيط القلب وفحص «الإيكو» للكشف عن اضطرابات محتملة، خاصة لمن لديهم تاريخ عائلي لأمراض القلب.

كما تتطلب إجراءات الوقاية لحماية القلب من الإصابة بالسكته القلبية نمط حياة نشطاً وممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يومياً، مع استشارة طبيب لمن يعانون من مشاكل قلبية، وتقليل التوتر عبر التأمل أو اليوغا، مع إمكانية التدخل الطبي من خلال زراعة أجهزة مزيل الرجفان القلبي (ICD) للأشخاص المعرضين للخطر، أو تناول أدوية مضادة لاضطرابات الإيقاع بوصفة طبية، وتعلم الإنعاش القلبي الرئوي، واستخدام أجهزة مزيل الرجفان الآلية (AED)، التي يمكن أن تُضاعف فرص البقاء إذا استُخدمت خلال 3-5 دقائق من السكتة.