أصدرت النيابة العامة المصرية، قراراً عاجلاً بسرعة ضبط وإحضار متهمين جدد متورطين في شبكة الاتجار بالمخدرات التي تتزعمها المنتجة والإعلامية الشهيرة سارة خليفة، في تطور مثير لقضية هزت الوسط الفني والإعلامي في مصر، وفي خطوة تأتي بعد ساعات من القبض على خليفة داخل شقة فاخرة بمنطقة التجمع في القاهرة الجديدة، حيث ضُبطت متلبسة بحيازة كميات من المواد المخدرة المعدة للتوزيع.

بدأت القضية عندما تلقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات معلومات استخباراتية دقيقة تفيد بإدارة سارة خليفة (31 عاماً) نشاطاً إجرامياً منظماً يركز على ترويج المواد المخدرة في أوساط راقية بالقاهرة، وبعد مراقبة دقيقة، داهمت قوات الأمن شقتها الفاخرة، حيث عُثر على مواد مخدرة، وأدوات تغليف متطورة، ومقاييس إلكترونية تُستخدم لتقسيم الجرعات. كما كشفت التحريات أن الشقة كانت بمثابة «مركز لوجستي» لتوزيع المخدرات على نطاق واسع، مع شبكة اتصالات معقدة تربط بين موردين وعملاء من فئات اجتماعية متنوعة.

وفي تطور جديد، كشفت التحقيقات الأولية مع خليفة عن أسماء متهمين آخرين متورطين في الشبكة، ما دفع النيابة العامة إلى إصدار قرار بضبط وإحضار أربعة متهمين جدد.

وكانت معلومات سرية قد وردت إلى ضباط مباحث القاهرة بقيام منتجة أعمال فنية، كانت خطيبة لاعب سابق في النادي الأهلي، بترويج المواد المخدرة على نطاق واسع داخل العاصمة، وبالتحريات تبينت صحة البلاغ، وأكدت التحريات أن المتهمة تدير نشاطها المخالف للقانون من داخل شقة سكنية تستخدمها مركزاً لتوزيع المواد المخدرة، وبعد الحصول على إذن من النيابة العامة، شنّت قوة أمنية حملة مداهمة للشقة محل البلاغ، وتمكنت من ضبط المتهمة متلبسة وبحوزتها كمية كبيرة من المواد المخدرة قبل توزيعها.

وواصلت الأجهزة الأمنية تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان البلاغ وإقامة المتهمة، وتحديد أسماء الأشخاص الذين ترددوا على الشقة خلال الفترة الأخيرة، في محاولة لكشف أي شركاء محتملين في تجارة المخدرات، كما تباشر الأجهزة تحريات موسعة للتوصل إلى مدى ارتباط المتهمة بشبكات أخرى لتجارة المخدرات، خصوصاً أن التحقيقات الأولية كشفت عن سابقة تورطها في قضية تزوير أوراق رسمية، كانت لصالح مطرب المهرجانات عصام صاصا.

وأوضح بيان للأجهزة الأمنية أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط عناصر التشكيل وبحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الحشيش الاصطناعي بلغت 200 كيلو غرام والمواد الخام والآلات والأدوات المستخدمة في خلط وتهيئة المواد المخدرة وكذا كمية من المشغولات الذهبية ومبالغ مالية (عملات محلية وأجنبية) وخمس سيارات من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ420 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وسارة خليفة التي اشتهرت بخطبتها السابقة لنجم الكرة محمود عبدالمنعم «كهربا»، بدأت مسيرتها الإعلامية في قناة ART من خلال تقديم برنامج «من القاهرة» لمدة ثلاث سنوات، قبل أن تتحول إلى الإنتاج الفني.

ورغم شهرتها ارتبط اسمها سابقاً بقضية تزوير أوراق رسمية لصالح المطرب عصام صاصا، ما أثار جدلاً واسعاً.

الحادث الأخير قلب حياتها رأساً على عقب، إذ تحولت من إعلامية معروفة إلى متهمة تواجه عقوبة قد تصل إلى السجن المشدد لمدة سبع سنوات أو أكثر إذا ثبتت التهم.